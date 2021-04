EL BERENAR DE LA BRÚIXOLA

Javier Cercas recupera Melchor Marín per a la seva darrera novel·la ‘Independencia’

Melchor Marín, policia d'èxit, és requerit per investigar un cas d'extorsió per uns vídeos sexuals de l'alcaldessa de Barcelona. Amb aquest motiu Javier Cercas ens aproxima a l'època post-Procés, a les conseqüències del flirteig independentista, a la burgesia catalana que segueix mantenint com sempre un poder econòmic i polític en aquesta societat.