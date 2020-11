EL BERENAR DE LA BRÚIXOLA

Isabel San Sebastián ens narra la reconquesta espanyola des de Santiago de Compostela

La periodista i escriptora torna a les botigues de llibres amb una aventura que ens explicarà la nostra pròpia història. El rerefons és l'Espanya del segle X arrasada per Almanzor, cabdill andalusí conegut per ser ‘el Flagell de Déu’. La protagonista principal és una dona forta i decidida, que, juntament amb el seu marit, se submergeix en una infinitat d'aventures per superar per separat totes les adversitats que els impedeixen tornar a retrobar-se.