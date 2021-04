El descens de l'activitat laboral no atura la crescuda dels accidents mortals

Segons l'informe de CCOO assegura que el 99,8% de les empreses no tenen un pla de prevenció de riscos propi. I és que segons l’informe, fins a 708 persones van morir a tot Espanya en accidents laborals durant tot l’any 2020. El 33,7% d’empreses a Catalunya no té un pla de prevenció, ni propi, ni aliè. De cap tipus. El 50,5% té un pla, però no és propi, sinó que es limita a adoptar un protocol estàndard, comercialitzat en el 72% dels casos per un servei de prevenció extern. I només el 15,8% de les firmes catalanes té un programa de prevenció propi i adaptat a la seva realitat quotidiana.