Dani Nel·lo fa sonar el saxo a la banda ‘Mambo Jambo’, que presenta el disc ‘Exotic rendezvouz’

Els Mambo Jambo han concebut aquest disc com un antídot contra la constant necessitat de la immediatesa, contra l'esclavitud de la rabiosa actualitat, contra la vida retransmesa a cada instant i contra l'excés d'informació propi del nostre present. Exotic Rendezvous s'erigeix com un espai on refugiar-nos de tota aquesta mediocritat.