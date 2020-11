LES HISTÒRIES DE LA VIDA

La Brúixola

Podcast del programa complet de La Brúixola amb Robert Calvo. Avui 12 de novembre hem berenat amb Ignacio López Goñi, microbiòleg que ha publicat un assaig que ens parla sobre com encararem les pandèmies del futur. En actualitat parlem amb Antonio Carmona, portaveu de Renfe, sobre la detenció de 99 grafiters per fer destrosses als trens valorades en 22 milions d’euros. I amb German Espinosa, xef de la Fonda España, parlem sobre com s’han adaptat a les restriccions anti-Covid amb un menú de luxe. El David Cervelló ens porta la seva actualitat a la seva secció. I per últim, a la tertúlia política parlem sobre les futures eleccions del pròxim febrero amb els partits: Ciutadans, Esquerra Republicana i el Partit Socialista de Catalunya