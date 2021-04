LES HISTÒRIES DE LA VIDA

La Brúixola 07/04/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola amb Robert Calvo. Avui hem parlat amb els Pallapupas sobre la necessitat d’abordar els problemes de salut mental. A més hem anat fins la Universitat de Lleida, on han començat els cribratges per poder tornar a la presencialitat de les classes. Hem berenat amb l’Adrià Andreu, que ens ha presentat l’obra de teatre ‘Let me down slowly’. En Víctor Ruiz ens ha portat a una il·lustre visitant de Barcelona: Bibiana Fernández.