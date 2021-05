Antonio Márquez barreja la Grècia clàssica i el flamenc a ‘Medea’

Aquesta història de la Grècia clàssica arriba passada pel sedàs de la dansa flamenca. Estrenada el 1984, l’obra ha recorregut tot el món i està considerada com una de les peces cabdals de la dansa espanyola de segle XX. Aclamada a nivell nacional i internacional, el mateix any de la seva estrena va ser guardonada amb el Premi de la Crítica de Nova York com a millor ballet de la temporada, després de la seva presentació al Metropolitan Opera House.