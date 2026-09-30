Vicente Vallés llega este jueves 1 de octubre a León con su última novela, ‘La caza del ejecutor’

El jueves 1 de octubre, el semisótano del Museo Casa Botines Gaudí acoge la presentación de ‘La caza del ejecutor’ (Espasa, 2025), la última novela de Vicente Vallés.

La cita comenzará a las 10:00 horas y la entrada es gratuita. Después de la presentación, el periodista de Atresmedia firmará ejemplares a los asistentes.

Con esta novela, Vicente Vallés se sumerge en el género del espionaje dándole una vuelta a lo establecido. Se trata de su cuarta publicación, que llega después de tres libros de no ficción: Trump y la caída del imperio Clinton (2017), El rastro de los rusos muertos (2019) y Operación Kazán (2022), con la que consiguió el Premio Primavera de Novela.

La amplia trayectoria periodística de Vicente Valles, director y presentador de Antena 3 Noticias 2, casa a la perfección con esta faceta narrativa que cultiva de forma exitosa.

Vallés se formó en periodismo en la Universidad Complutense y ha pasado por diversos medios de comunicación nacionales. Además, lleva cubriendo todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde 1992, una experiencia que seguramente le sirve para darle ese toque realista y cercano a sus historias.