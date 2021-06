Los hosteleros no encuentran trabajadores para cubrir la demanda de empleo

A pesar del aumento del paro durante la pandemia, los hosteleros de la ciudad afirman que está siendo complicado encontrar a gente cualificada para el puesto requerido. Dicen, que después de tanto tiempo, puede que la gente esté oxidada para trabajar. El propietario del restaurante La Competencia, Sergio Trigueros asegura que al subir el volumen de trabajo, tras el fin del estado de alarma y la reactivación del sector con la reapertura del interior de los establecimientos y la ampliación de horarios, no son capaces de completar la plantilla. "El contrato del personal está difícil, no sabemos porque pero no hay gente para trabajar".

Es algo que viene de antes de la pandemia, ha asegurado a Onda Cero el propietario del bar de tapas Cocina en Miniatura, Gero, que no se encuentra personal porque la gran mayoría no está formado.

Precisamente, hoy se han conocido los datos del paro del mes de mayo. La provincia de Valladolid registró 1.821 parados menos, lo que supone un descenso del 4,95% respecto al mes anterior, para dejar la cifra total de desempleados en 34.961. Además, si la comparación se hace respecto al año anterior, Valladolid cuenta con 1.366 parados menos, con un descenso del 3,76%.