El chef de La Garrocha: “El detonante es no poder ser dueños de nuestros negocios”

Valladolid, ha vuelto a cerrar hoy el interior de los bares y restaurantes, salvo terrazas y pedidos para llevar a domicilio y recoger en el local, centros comerciales, gimnasios, casas de apuestas y salones de juego.

Las restricciones para frenar la pandemia están pasando factura a muchos sectores y negocios que se han visto obligados a echar el cierre. Uno de ellos, el emblemático restaurante La Garrocha, en la calle Zúñiga de Valladolid ha tomado esta decisión por “agotamiento”. Tal y como ha señalado en Más de Uno Valladolid el chef de este restaurante, Chisco Alonso el detonante “es no poder ser dueños de nuestros negocios de no poder trabajar como nos gusta” y ha lamentado no poder disponer del personal y de sus horarios.