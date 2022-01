La Atención Primaria al límite

El abultado número de contagios tiene al límite a la Atención Primaria. Los centros sanitarios viven tensionados tanto en el medio rural como el urbano con largas agendas de pacientes.

En Más de Uno Valladolid, la responsable del Centro de Salud de Portillo y vocal dentro del Colegio de Médicos de Atención Primaria en el medio rural, Mercedes Coloma ha mostrado su preocupación por el resto de patologías.

"Estamos muy tensionados, casi al limite y estamos trabajando dando lo más de nuestro ser para atender a los pacientes", reconocía en Onda Cero.

Sobre el fin de esta sexta ola las perspectivas no son nada halagüeñas. "Quisiéramos ser optimistas pero así, de cara a lo inmediato, no son buenas las perspectivas. No sabemos cuándo va a descender esta sexta ola, no se ve la meseta, esperemos que la bajada sea brusca como ha sido la subida".

Parte de las tareas se centran en validar las bajas laborales de los contagiados lo que les impide efectuar actuaciones sanitarias. Un trámite que se puede hacer de forma telemática para aliviar la Atención Primaria.