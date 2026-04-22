Más de Uno Valladolid. 20/04/2026

'Salió el Sembrador a Sembrar' recopila 50 obras de nueve parroquias de Tierra de Campos

La muestra, abierta en el Palacio de los Cuadrilleros en Palazuelo de Vedija hasta el 24 de mayo, reúne más de 50 obras procedentes de nueve parroquias de Tierra de Campos: Barcial de la Loma, Villamuriel de Campos, Cabreros del Monte, Morales de Campos, Tordehumos, Villaesper, Santa Eufemia del Arroyo, Villafrechós y el propio municipio qyue acoge la exposición. La entrada a la exposición ‘Salió el sembrador a sembrar’ es gratuita. Está abierta de martes a domingo, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Pueden concertarse visitas guiadas. En 'Más de Uno Valladolid' conversamos con el impulsor de la muestra y párroco de Palazuelo, José Manuel Hernández Carracedo