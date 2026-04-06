Más de Uno Valladolid. 06/04/2026

La Policía Municipal realizó más de 4.100 informes por siniestros viales y cerca de 1.550 intervenciones por alcohol y drogas durante 2025

En 'Más de Uno Valladolids' conversamos con la máxima responsable de la policía municipal para analizar la memoria del cuerpo del pasado año. Entre los datos más relevantes, el cuerpo realizó 218 atestados por siniestros viales y un total de 4.172 informes relacionados, además de 898 actuaciones por consumo de alcohol y 651 por drogas que reflejan el refuerzo de la vigilancia preventiva. El cuerpo mantiene 26 años de certificación de calidad y supera las 1.300 actuaciones en violencia de género y doméstica. Julia González, superintendente jefa de la Policía Municipal.