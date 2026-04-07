Más de Uno Valladolid. 07/04/2026

La Marcha Asprona mantiene, el 9 de mayo, su espíritu popular y familiar con el lema 'La IA no puede venir por ti'

Asprona Valladolid ha presentado hoy la campaña de la 49ª Marcha Asprona, que se celebrará el sábado 9 de mayo en Valladolid. Una edición que mantiene el espíritu popular y familiar de la Marcha, y que este año lanza un mensaje directo, conectado con el momento actual: “La IA no puede venir por ti”, un guiño a un mundo cada vez más digital que pone en valor lo irremplazable de estar, compartir y apoyar en persona. La Marcha se celebrará el sábado 9 de mayo con salida a las 9:30 horas desde la Plaza del Milenio, parada intermedia en el Valle de los Seis Sentidos y llegada al Campus de Económicas, donde se celebrará el fin de fiesta, de 13:00 a 15:00 horas, con actividades, música en directo, sorteo de regalos y ambiente festivo. Las inscripciones, gratuitas, quedan abiertas desde hoy a través de la web oficial, con diferentes modalidades para facilitar la participación individual y en grupo. Además, esta edición incorpora una novedad dirigida a centros educativos: una preinscripción para que clases y centros puedan sumarse, coordinando una visita y el taller de sensibilización “Compartiendo capacidades”, con entrega de kits y dorsales personalizados con el nombre del centro para acudir juntos a la Marcha.