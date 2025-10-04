La Policía Nacional identifica a un espectador por escupir hacia un grupo de jugadores de Unionistas y del Celta de Vigo B

La derrota de Unionistas por 0 a 2 ante el Celta de Vigo B en la jornada 6 de Liga en la tercera categoría del fútbol supone la quinta del equipo salmantino, que sigue en puestos de descenso con 3 puntos logrados de 18 posibles.

El seguidor regresa a su ubicación | Onda Cero Salamanca

"No voy a generar psicosis por ganar, aunque haya necesidad", respondía después del partido a pregunta de Onda Cero Salamanca el entrenador local, Mario Simón, que lleva tres encuentros en el cargo.

Integrantes del Celta de Vigo B indican dónde está el autor de los hechos | Onda Cero Salamanca

También aludía a la necesidad de conversar con su plantilla sobre cómo controlar determinadas acciones que eviten tarjetas del estilo de las dos recibidas en el tiempo añadido por el defensa Víctor Olmedo (la primera por una falta y la segunda por tratar de quitarse de encima el brazo de un rival) "debido a la frustración":

Varios agentes se llevan al aficionado | Onda Cero Salamanca

Ese malestar se trasladaba a la grada en el momento en el que el jugador del cuadro charro era expulsado, ya que un espectador ubicado en la Grada Sur saltaba varios asientos para escupir al citado deportista o a algún miembro de la formación visitante, como refleja la fotografía tomada por esta radio y que ilustra la noticia.

El espectador, al final del choque, custodiado por la Policía Nacional | Onda Cero Salamanca

Ante tal hecho, la Policía Nacional procedía a llevarse al aficionado y a tomar nota de la incidencia ocurrida, que puede conllevar multa para Unionistas como club organizador del evento deportivo y para él.