El nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca del presidente de Italia, Sergio Mattarella, y la presencia de Su Majestad el Rey Don Felipe VI restringirán las fiestas de varias facultades

La Universidad de Salamanca investirá como Doctor Honoris Causa al presidente de Italia, Sergio Mattarella, este jueves.

El acto comenzará a las 12 horas en el Paraninfo de la institución académica y estará presidido por Su Majestad el Rey Don Felipe VI.

Esta celebración se llevará a cabo bajo unas medidas de seguridad que se extenderán por los alrededores y que influirán en la vida de salmantinos, turistas y estudiantes.

Tanto es así que, según ha podido saber Onda Cero Salamanca, dos facultades del centro académico (Economía y Empresa, así como Traducción y Documentación) se quedarán sin poder llevar a cabo actividades que tenían previstas para el 19 de marzo con motivo de sus fiestas.

Tras negociar con la Universidad de Salamanca y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los alumnos de Economía y Empresa cancelan el plan inicial de recorrer el centro de la ciudad con una charanga y el secundario de estar en el Campus Universitario Miguel de Unamuno, optando por acudir a un bar.

Por su parte, los de Traducción y Documentación permanecerán en el interior de su edificio para realizar un pregón a las 10:45 y bailar al son de la Charanga La Clave a las 12:30.