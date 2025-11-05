La Junta de Castilla y León frena actividades previstas en partidos del Salamanca UDS en el estadio Helmántico hasta que las obras estén aprobadas

La reapertura del estadio Helmántico, llevada a cabo el pasado fin de semana por el Salamanca UDS sin que el Ayuntamiento de Villares de la Reina haya revisado las obras solicitadas ni las haya aprobado, ofrece un capítulo más.

Tras la victoria del equipo charro por 2-0 ante el Coruxo en la jornada 9 de Liga en la cuarta categoría del fútbol, el club ha anunciado que recibirá al Ávila en la 11 en el mismo recinto.

Para ese partido estaba prevista la realización de actividades por parte de asociaciones que, de momento, se van a quedar sin poder hacerlas.

Y es que, según ha podido saber Onda Cero Salamanca, la Junta de Castilla y León les ha advertido de la imposibilidad de ofrecerles el seguro preciso para ello ante la falta de aprobación de las tareas llevadas en su interior.