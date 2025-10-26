Henri Hiobi, sin sitio en Unionistas

El 24 de septiembre, Unionistas anunciaba que el futbolista camerunés Henri Hiobi estaría a prueba en el club, entrenándose con el primer equipo (tercera categoría) y el filial (quinta).

La entidad salmantina marcaba entonces el periodo de análisis para estudiar una posible incorporación en una semana.

Pasado ese tiempo, el club obviaba comunicar algo públicamente sobre su estado: continuidad o finalización de su estancia en el vestuario.

Al cumplirse un mes de su incorporación a los entrenamientos, la formación blanquinegra indica a Onda Cero Salamanca que se ejercitó unos días y se desvinculó.