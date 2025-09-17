LOCAL

La experiencia del salmantino Néstor Prieto en la 'Global Sumud Flotilla' rumbo a Palestina

Embarcado junto a miembros de 44 nacionalidades

Roberto Benito

Salamanca |

La 'Global Sumud Flotilla', que se define como "coalición de personas comunes y corrientes que creen en la dignidad humana y en el poder de la acción no violenta", se encuentra viajando por mar hacia Palestina.

En uno de sus barcos va el salmantino Néstor Prieto, periodista que trabaja para Público y otros medios de comunicación.

Desde el navío en el que se halla embarcado narra a Onda Cero Salamanca su experiencia y la finalidad de esta propuesta: "Romper el bloqueo que Israel hace a Palestina y crear un corredor humanitario en la Franja de Gaza".

