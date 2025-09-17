DEPORTES

El entrenamiento más especial de Raúl Fuentes con Unionistas

Ejerce de entrenador del primer equipo tras la marcha de Oriol Riera

Roberto Benito

Salamanca |

Sesión de Unionistas del miércoles 17 de septiembre de 2025

Unionistas de Salamanca vive un día de cambios.

Esta mañana anunciaba la salida de su entrenador (Oriol Riera), de su ayudante (Pablo García) y de su preparador físico (Aratz Olaizola), que se marchan al Istra 1961 de la Primera División de Croacia tras estar en el club en siete partidos oficiales (cuatro de Copa Federación y tres de Liga que dejan un balance de dos victorias, un empate y cuatro derrotas, tres de ellas en las tres primeras jornadas del campeonato liguero, lo que tiene al equipo salmantino en puesto de descenso al ser colista con 0 puntos y ningún gol anotado en la tercera categoría del fútbol).

Mientras la entidad encuentra relevo, el encargado de dirigir la sesión de este miércoles, retrasada de las 11 a las 19:30 horas, ha sido Raúl Fuentes.

El entrenador del Juvenil, que el domingo debutaba en el máximo nivel del balompié con tropiezo (2-1 en el campo del Getafe), ha llevado la manija en un trabajo desarrollado en el Reina Sofía.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer