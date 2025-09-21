El domingo contrarrelojista de los hermanos Romeo: Iván, en el Mundial, y Sergio, en la Vuelta a Salamanca

La Vuelta a Salamanca, destinada a las categorías Élite y Sub 23, ha vivido este viernes, sábado y domingo, su edición 53.
La última organizada por el Club Ciclista Promesal, que la cogía en 2018 y cede el testigo al Club Deportivo Entresierras, ha sido ganada por Gari Ugarte, del Fundación Euskadi.
El primer clasificado de la General ha sido también el más rápido en la última etapa, una contrarreloj individual de 4 kilómetros marcada por un accidente.
Y es que, tras cruzar la meta, situada en la capitalina Plaza Mayor, Gabriel Prada (Club Ciclista Vigués) ha chocado contra las vallas de seguridad, se ha caído y ha sido trasladado en ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Al carecer de mas vehículos de asistencia, la jornada se ha parado unos 45 minutos (entre las 10:35 y las 11:20 horas), que son los que ha tardado en regresar el personal médico.
Después de este incidente, ha tomado la salida Sergio Romeo (Finisher-Kern Pharma), hermano de Iván Romeo, corredor profesional del Movistar que este domingo, representando a España, ha quedado undécimo en el Mundial de Contrarreloj.
De esta manera, los dos familiares han compartido una prueba contra el crono el mismo día, pero en competiciones y lugares diferentes: uno en la ciudad montañosa de Kigali (Ruanda) y, otro, en la monumental de Salamanca.