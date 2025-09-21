DEPORTES

El domingo contrarrelojista de los hermanos Romeo: Iván, en el Mundial, y Sergio, en la Vuelta a Salamanca

Gari Ugarte (Fundación Euskadi), vencedor de la carrera charra

Roberto Benito

Salamanca |

Sergio Romeo se dirige hacia el capitalino Puente Romano | Onda Cero Salamanca

La Vuelta a Salamanca, destinada a las categorías Élite y Sub 23, ha vivido este viernes, sábado y domingo, su edición 53.

Uno de los participantes encara el paseo del Rector Esperabé | Onda Cero Salamanca

La última organizada por el Club Ciclista Promesal, que la cogía en 2018 y cede el testigo al Club Deportivo Entresierras, ha sido ganada por Gari Ugarte, del Fundación Euskadi.

La contrarreloj, por la calle de San Pablo | Onda Cero Salamanca

El primer clasificado de la General ha sido también el más rápido en la última etapa, una contrarreloj individual de 4 kilómetros marcada por un accidente.

Podio con los premiados | Onda Cero Salamanca

Y es que, tras cruzar la meta, situada en la capitalina Plaza Mayor, Gabriel Prada (Club Ciclista Vigués) ha chocado contra las vallas de seguridad, se ha caído y ha sido trasladado en ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Prada, antes del percance | Onda Cero Salamanca

Al carecer de mas vehículos de asistencia, la jornada se ha parado unos 45 minutos (entre las 10:35 y las 11:20 horas), que son los que ha tardado en regresar el personal médico.

La ambulancia, rumbo al Hospital Universitario de Salamanca | Onda Cero Salamanca

Después de este incidente, ha tomado la salida Sergio Romeo (Finisher-Kern Pharma), hermano de Iván Romeo, corredor profesional del Movistar que este domingo, representando a España, ha quedado undécimo en el Mundial de Contrarreloj.

El vehículo sanitario, en su regreso a la salida | Onda Cero Salamanca

De esta manera, los dos familiares han compartido una prueba contra el crono el mismo día, pero en competiciones y lugares diferentes: uno en la ciudad montañosa de Kigali (Ruanda) y, otro, en la monumental de Salamanca.

