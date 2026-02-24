LOCAL

Comienza la reparación de las figuras de las catedrales de Salamanca dañadas por las borrascas

El 30 de enero se desprendían partes de dos elementos ornamentales

Roberto Benito

Salamanca |

Vista de la plaza de Anaya con la grúa instalada
Vista de la plaza de Anaya con la grúa instalada | Onda Cero Salamanca

Las borrascas que están pasando por Salamanca desde el inicio de 2026 están dañando a los monumentos de la capital, como denunciaba la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio en 'Noticias Mediodía' el 19 de febrero.

Operativo para el inicio de la reforma
Operativo para el inicio de la reforma | Onda Cero Salamanca

El 30 de enero, uno de ellos, el formado por la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, sufría el desprendimiento de dos elementos de algunas de sus figuras.

Colocación del andamiaje
Colocación del andamiaje | Onda Cero Salamanca

Por eso, este martes, 24 de febrero, han comenzado las obras para restaurar las zonas afectadas y dotar de mayor seguridad a otras con riesgo de fractura y caída.

Zona vallada por protección
Zona vallada por protección | Onda Cero Salamanca

Lo ha hecho con la colocación de andamios y plataformas.

