Comienza la reparación de las figuras de las catedrales de Salamanca dañadas por las borrascas

Las borrascas que están pasando por Salamanca desde el inicio de 2026 están dañando a los monumentos de la capital, como denunciaba la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio en 'Noticias Mediodía' el 19 de febrero.
El 30 de enero, uno de ellos, el formado por la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, sufría el desprendimiento de dos elementos de algunas de sus figuras.
Por eso, este martes, 24 de febrero, han comenzado las obras para restaurar las zonas afectadas y dotar de mayor seguridad a otras con riesgo de fractura y caída.
Lo ha hecho con la colocación de andamios y plataformas.