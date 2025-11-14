Un campeón mundial y europeo, castigado en la grada del Reina Sofía en el próximo partido en casa de Unionistas

Unionistas, que este domingo visitará al Talavera en la jornada 12 de Liga en la tercera categoría del balompié, ya sabe que en la 13 tendrá que jugar como local el próximo viernes a las 21:15 horas.

En ese choque recibirá al Real Madrid B, entrenado por el salmantino Álvaro Arbeloa.

El técnico, campeón mundial y europeo con España y el Real Madrid en su época como jugador, tiene imposible sentarse en el banquillo para dirigir a su equipo este fin de semana y el próximo.

Y es que la Real Federación Española de Fútbol le ha sancionado con dos encuentros de suspensión "por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas, con multa accesoria", tras ser expulsado en la jornada 11 en el duelo Asociación Deportiva Mérida 3 - Real Madrid B 0.

De esta forma, el 21 de noviembre Arbeloa tendrá que ubicarse en el graderío del Reina Sofía o en uno de los palcos construidos por el club salmantino este verano en la Grada Sur del recinto deportivo.

Tampoco será de la partida el futbolista merengue Manuel Ángel Morán, que tendrá que permanecer tres compromisos fuera del terreno de juego tras la tarjeta roja que recibía en la citada derrota del filial blanco.