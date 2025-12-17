La VII edición del Festival Flamenco rendirá homenaje a la familia Habichuela

En el invierno palentino, la calidez de los ritmos y el cante del mejor flamenco del momento reconforta al público del Teatro Principal gracias a un ciclo que ya se ha consolidado en la programación de cada año: el Festival de Flamenco, que este año celebrará su séptima edición, durante los meses de enero a abril, rindiendo un especial homenaje al cantaor Habichuela el Viejo y su familia.

La familia Habichuela es una de las sagas más emblemáticas del flamenco en España y, en particular en la ciudad de Granada, donde son uno de los mayores exponentes de la guitarra flamenca que han exportado al resto del mundo. A lo largo de varias generaciones, esta familia ha destacado por su maestría y talento, siendo reconocidos como uno de los referentes más importantes de la guitarra flamenca actual.

Así lo ha anunciado el concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernández, durante una presentación en la que estuvo acompañado por el promotor del Festival, Antonio Benamargo y en la que ha destacado además que “la mayor parte de los artistas de esta edición son mujeres y todas ellas han recibido alguno de los premios más importantes del mundo del flamenco”.

Concretamente, el Festival dará comienzo el próximo viernes, 16 de enero, con la actuación de Lucía Beltrán al cante (Premio Internacional Silverio Franconetti 2025), acompañada de la guitarra de Antonio Patrocinio. Esta actuación tendrá lugar en la taberna del hotel Castilla Vieja, con aforo reducido. Teniendo en cuenta el éxito que tuvo este formato y a petición del público, este año volverá a repetirse la experiencia.

Otro concierto más en el primer mes del año será el de Israel Fernández el viernes 30 de enero. Ya en el mes de febrero contaremos con las actuaciones de Lela Soto ‘Sordera’ (Talento Flamenco Fundación Cristina Heeren 2017) y Esperanza Fernández (Giraldillo del Cante en la Bienal de Sevilla 2008). Por su parte, en el mes de marzo podremos disfrutar del arte de Reyes Carrasco y Laura Calderón y Ekaterina Zaytseva (guitarristas). Todo ello en un Festival Flamenco que finalizará el 17 de abril con la actuación del Premio Nacional de Danza 2006, Israel Galván.

Las entradas se pondrán a la venta a partir del 26 de diciembre en las taquillas del Teatro Principal y en la web del propio teatro. Respecto a los precios cabe señalar que se mantienen como el año pasado, siendo de 100 euros el precio normal y de 80 euros para

el reducido en los abonos. Por su parte, las entradas sueltas tienen un precio de 20 euros la normal y de 16 la reducida. Todos los conciertos comenzarán a las 20:30 horas.