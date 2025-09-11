¡Vamos Palencia! retira oficialmente su apoyo al PSOE "tras dos años de incumplimientos" en el Ayuntamiento

¡Vamos Palencia! ha anunciado hoy que se desvincula totalmente del equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia. La formación aclara que nunca ha formado parte del gobierno municipal, pero que en 2023 permitió la investidura de la alcaldesa Miriam Andrés al ser el PSOE la lista más votada y comprometerse a cumplir un Acuerdo de Gobernanza con 39 medidas fundamentales para revitalizar la ciudad.

Desde ¡Vamos Palencia! explican que, después de más de dos años de legislatura, los avances en la ejecución de dicho acuerdo han sido “claramente insuficientes”. Señalan que la mayor parte de las iniciativas clave acordadas, como la Oficina de Atracción de Empresas e Inversiones, el plan de dinamización del ocio juvenil, los huertos urbanos o el Día de la Mujer Palentina, “no han pasado del papel” y que la ejecución presupuestaria de estas propuestas ha sido “mínima en 2024 y será aún menor en 2025”. La formación denuncia además que Palencia “carece de un proyecto de ciudad ambicioso y a largo plazo” y acusa al gobierno socialista de una gestión “reactiva y cortoplacista”, incapaz de ofrecer una visión estratégica que permita transformar la ciudad. También critican la falta de transparencia en asuntos de especial relevancia, como las reuniones mantenidas con ADIF, y reclaman un modelo de gestión “moderno, eficaz y abierto al escrutinio ciudadano”. La formación, que hasta ahora había facilitado la estabilidad institucional, deja claro que “cuando una parte no cumple, un acuerdo queda roto”, siendo el gobierno socialista único responsable de la actual situación.

Esa retirada de confianza de ¡Vamos Palencia!, que cuenta con 2 concejales, obliga al equipo de gobierno del PSOE, con 10 ediles de los 25 que componen el pleno municipal, a pactar cada iniciativa y también deja abierta la puerta a posibles cambios en el Ayuntamiento. Eso sí, el presidente de Vamos Palencia, Diego Isabel, afirma que por ahora "no entra en sus planes una moción de censura". Desde ¡Vamos Palencia! lamentan que tras los doce años de abandono de Palencia por parte de los gobiernos del PP, el PSOE también ha demostrado su incapacidad de gestión. Además, critican que ni PP desde la Junta de Castilla y León ni PSOE desde el Gobierno Central hacen nada por el futuro de Palencia.

En un mensaje directo a la ciudadanía, ¡Vamos Palencia! defiende que su papel ha sido “coherente, paciente y responsable”, recordando que “permitimos gobernar a la lista más votada, pero no podemos seguir avalando una gestión que no cumple lo pactado ni responde a las necesidades reales de la ciudad”. La formación se presenta como la alternativa necesaria para liderar un proyecto sólido, participativo y sostenible que impulse el desarrollo económico, atraiga inversiones, genere oportunidades para los jóvenes y modernice la ciudad. “Estamos preparados para liderar el cambio que Palencia necesita. Nuestra ciudad merece un proyecto de futuro y vamos a trabajar para conseguirlo”, concluye el comunicado.