¡Vamos Palencia! denuncia la inacción del PSOE con respecto a la ordenanza de patinetes y otras ordenanzas clave para la ciudad

Desde ¡Vamos Palencia! quieren "manifestar nuestra profunda preocupación por el inmovilismo del equipo de gobierno del PSOE, que, tras más de tres años de mandato, no ha sido capaz de sacar adelante ninguna de las ordenanzas que han venido anunciando, algunas de ellas con una aprobación inicial que se remonta a hace más de diez meses, como la de venta ambulante (aprobada en pleno el 19 de junio de 2025)". "La falta de talante y el exceso de soberbia de un equipo de gobierno en minoría, más preocupado en salir en las fotos y tratar de neutralizar a la oposición que en resolver los problemas de la ciudad, están lastrando gravemente el desarrollo de la ciudad, que necesita con urgencia la actualización y aprobación de normativas fundamentales. Entre ellas, destaca especialmente la ordenanza de Tráfico, imprescindible para regular el uso de los vehículos de movilidad personal, como los patinetes, cuya proliferación hace necesaria una normativa clara y eficaz que ya ha generado numerosos incidentes. Asimismo, continúan sin resolverse otras ordenanzas igualmente importantes para el día a día de los ciudadanos, como la de venta ambulante, la tasa de basuras o la relativa a la tenencia de animales de compañía, a la que ¡Vamos Palencia! ha contribuido recientemente con varias propuestas. Desde ¡Vamos Palencia! consideramos que, después de más de tres años de legislatura, el PSOE está demostrando una evidente incapacidad de gestión".

"Lejos de asumir responsabilidades, el equipo de gobierno opta por culpar a los funcionarios municipales o a otros grupos políticos de su inacción. Queremos recordar que, en el caso concreto de la ordenanza de regulación de los patinetes, ¡Vamos Palencia! ya hizo llegar al equipo de gobierno un borrador completo hace casi ya dos años (4 de junio de 2024), además de haber aportado diferentes propuestas, matices e ideas para el resto de ordenanzas pendientes. Por todo ello, instamos al equipo de gobierno a abandonar su actitud prepotente, ponerse a trabajar y escuchar a los grupos de la oposición para desbloquear estas normativas esenciales, que son clave para el buen funcionamiento y el futuro de Palencia".