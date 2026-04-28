El VI Trofeo Silicius regresa a Palencia el 9 de mayo

Las instalaciones deportivas del Isla Dos Aguas volverán a acoger el próximo sábado 9 de mayo el VI Trofeo Silicius Ciudad de Palencia en el que cerca de 1.000 niños y niñas de entre 4 y 12 años, pertenecientes a 60 equipos mixtos repartidos en cuatro categorías y de 10 clubes diferentes de Castilla y León, se darán cita en esta jornada de convivencia, deporte y formación organizada por el Palencia Rugby Club en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes y la Federación de Rugby de Castilla y León.

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, el Isla Dos Aguas se convertirá así en un gran campo de rugby con 90 partidos disputados en unos 10 campos habilitados para la ocasión. Los equipos Aparejadores Rugby Burgos, de Burgos; Arroyo Lions Rugby, de Arroyo de la Encomienda (Valladolid); C.R. El Salvador, de Valladolid; León Rugby Club, de León; Rugby Aranda, de Aranda de Duero; Rugby Arroyo, de Arroyo de la Encomienda (Valladolid); Salamanca Rugby Club, de Salamanca; VRAC Quesos Entrepinares, de Valladolid; Zamora Rugby Club, de Zamora y el Palencia Rugby Club, participarán en este especial evento.

Cabe recordar que el Trofeo Silicius Ciudad de Palencia es un galardón de carácter no competitivo que se concede al club que mejor represente el espíritu y los valores esenciales de este deporte que son la disciplina, el respeto, la integridad, la pasión y la solidaridad en equipo. Así, un comité designado por la organización valorará aspectos como el comportamiento en el campo y fuera de él, la actitud de jugadores/as y equipo técnico, el respeto hacia rivales y conjunto arbitral, y el espíritu de compañerismo entre clubes.

De esta forma, la Federación de Rugby de Castilla y León será la encargada de poner sobre las 14 h el broche de oro a la jornada con la entrega de medallas, un momento cargado de significado en el que se reconocerá a todos los jugadores y jugadoras por el esfuerzo, el aprendizaje y el camino recorrido. Un cierre ideal de temporada a la altura de una ciudad que late deporte y que, en su año como Ciudad del Deporte 2026, demuestra una vez más que el rugby es mucho más que un juego.

En este sentido, el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, añadió que este torneo “encaja perfectamente” con lo que se quiere proyectar desde el Ayuntamiento de Palencia como Ciudad Europea del Deporte 2026: “Una ciudad donde el deporte no solo compite, también educa, integra y construye comunidad. Además, representa una de las mejores expresiones del deporte base puesto que no se premia únicamente el resultado, se premia la manera de competir, la forma de convivir y los valores que se transmiten dentro y fuera del campo. Ese mensaje es profundamente educativo y necesario”.

Todo ello, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la presidenta del Palencia Rugby Club, Mónica Donis y el responsable de cantera de la Federación de Rugby de CyL, Iván Guinea, quienes comentaron que la jornada contará además con varios talleres y música.