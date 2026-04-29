Tres investigados en Palencia por conducir con altas tasas de alcoholemia en la última semana

La Policía Local investiga a tres conductores por haber cometido, presuntamente, delitos contra la seguridad vial, al encontrarse implicados en accidentes de tráfico tras haber consumido bebidas alcohólicas. Los siniestros han tenido lugar en diferentes puntos de la ciudad durante esta última semana.

El primero de ellos ocurrió en la carretera del Monte, donde un vehículo ocupado por dos varones de 22 y 33 años sufrió una salida de vía, resultando ambos heridos de carácter leve. Hasta el lugar del accidente se desplazó la Unidad de Atestados, que comprobó que los afectados no revestían gravedad y, además, rehusaron asistencia sanitaria. Los agentes sometieron al conductor a la prueba de alcoholemia, que fue positiva, con un resultado de 0,51 mg/l de aire espirado. Asimismo, ante los indicios de que el conductor de 22 años hubiera consumido sustancias estupefacientes, se le practicó la prueba de drogas y resultó también positiva.

El segundo de los conductores investigados se trata de una mujer de 50 años que sufrió una leve colisión contra otro vehículo en la plaza de San Lázaro cuando circulaba junto con sus dos hijas menores de edad. Por suerte, en este caso no hubo ningún herido. Como en el caso anterior, la alta influencia de las bebidas alcohólicas pudo ser la causante del accidente, ya que la conductora arrojó un resultado de 0,88 mg/l de aire espirado.

Por último, el tercer siniestro se produjo en el camino San Román. Dos turismos colisionaron, produciéndose únicamente daños leves. Una vez más, la influencia del alcohol en el conductor causante pudo estar detrás de que se produjera el accidente. La prueba de alcoholemia registró 0,55 mg/l de aire espirado, siendo una tasa suficiente para imputar un delito del 379.2 del Código Penal.

Así las cosas, desde Policía Local instan a los conductores a no consumir nada de alcohol si van a ponerse al volante. Y es que, cualquier accidente, por leve que este parezca, puede tener consecuencias penales si se produce bajo los efectos de la alcoholemia.