Tradición y gastronomía se darán cita un año más en la festividad de la Virgen de la Calle ‘Las Candelas"

Palencia celebrará el lunes, 2 de febrero, la fiesta de su patrona, la Virgen de la Calle, en la que es costumbre que vayan de la mano la fiesta religiosa y un completo y variado programa festivo centrado en la tradición, el folklore y la gastronomía, organizado por el Ayuntamiento de Palencia a través de la concejalía de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas. “Queremos que vecinos y visitantes vivan experiencias únicas que van desde el descubrimiento de nuestra cultura y patrimonio hasta la degustación de nuestra gastronomía más auténtica”, han comentado la alcaldesa Miriam Andrés y el concejal responsable del área, Francisco Fernández, al tiempo que han subrayado la importancia de preservar las tradiciones, generación tras generación, para “mantener la identidad, fortalecer el sentido de pertenencia y fomentar el turismo”.

Así, las actividades darán comienzo el 30 de enero, a partir de las 18:00 horas, con la inauguración y apertura del Mercado Tradicional de Las Candelas que contará con la participación en las plazas Mayor y San Francisco de más de medio centenar de artesanos venidos de diferentes puntos de España, actividades de animación, talleres, atracciones infantiles y exposiciones de máquinas de coser y de radios antiguas, así como de oficios. El mismo, que se podrá disfrutar hasta el 2 de febrero, tendrá un horario de 11 a 14:30 horas y de 17 a 22:30 horas.

Al día siguiente, sábado 31 de enero, además del reparto de mil bocadillos de lomo por la mañana y de 400 raciones del postre de Las Candelas por la tarde, vecinos y visitantes podrán disfrutar a partir de las 18:30 horas de un especial pasacalle a cargo de la compañía musical Turdión, quien desde el Paseo del Salón recorrerá la calle Mayor para finalizar en la Plaza Mayor, donde ofrecerá un concierto a las 19:30 horas.

El domingo, 1 de febrero, a partir de las 10:30 horas, se celebrará el IV Concurso de Platos de Cerdo de Castilla y León en formato showcooking y con la participación de varios cocineros de la comunidad que competirán con sus propuestas gastronómicas. El ganador será elegido por un jurado de expertos gastronómicos y los premios, de este concurso gastronómico que está organizado por la Academia de la Tapa contando como patrocinadores con Mahou, Feporcyl, Grupo Crisol y Bodegas Valdesneros, serán entregados a las 13:30 horas.

Media hora antes dará comienzo el reparto de mil bocadillos de panceta elaborados también por el restaurante Maño, con la colaboración de la Asociación de Hostelería de Palencia. Una degustación gratuita para la que el público asistente deberá recoger a partir de las 10 de la mañana su ticket en la caseta de la Plaza Mayor. Ya por la tarde a las 18 horas, vecinos y visitantes podrán degustar otras 400 raciones del tradicional postre de Las Candelas, en este caso de manos del Chef Víctor Carranza.

La jornada, en honor a la patrona de la ciudad ‘La Virgen de la Calle’ comenzará el lunes día 2 de febrero a las 11:15 horas con la bendición de las Candelas y la procesión litúrgica desde la iglesia de Nuestra Señora de la Calle donde las autoridades irán acompañadas por los Consejeros Infantiles, los Maceros, los cabezudos, las Peñas, los Amigos de la Capa de Palencia y los Grupos de Danzas Jorge Manrique, Zascandil y Aires Palentinos, entre otros. Un recorrido que tendrá como itinerario ida: Plaza Isabel la católica, Menéndez Pelayo, Juan de Castilla, Jorge Manrique, Plaza de la Inmaculada y entrada a la Catedral por la puerta Los Novios, donde a las 12:00 horas, tendrá lugar la eucaristía presidida por el Sr. Obispo, D. Mikel Garciandía.

Unas actividades litúrgicas que se compaginarán con las lúdicas que se celebrarán como, cada año, en la Plaza Mayor. Así, a las 12:30 horas, tendrá lugar la tradicional demostración de las labores del despiece del cerdo que correrá a cargo de Morcillas de Fuenteandrino. Posteriormente se podrán degustar mil raciones de chichurro. Ya por la tarde, a partir de las 18:00 h, se repartirán otras 400 raciones del postre y a las 19:30 h se llevará a cabo una actuación de aéreo y fuego a cargo de la compañía Grus-Grus.

Asimismo, y de forma paralela, del 30 de enero al 2 de febrero tendrá lugar, la Ruta Gastronómica del Cerdo en la que un total de 17 establecimientos hosteleros de la ciudad ofrecerán tapas basadas en productos del cerdo: Restaurante Bar Maño, Restaurante San Remo, Bar Bassi, Chaval de Lorenzo, La Cantina Palentina, Bar La Galería, Bowling-Sport, Bar Picogallo, Restaurante Gloria Bendita, Restaurante La Traserilla, Hotel Castilla Viejas, Rte. Bar Kopa, La Brasería, Asador la Piedra, Cervecería Las Urdes, Restaurante D’Candela y Bar Canela en Rama.

RACIONES Y BOCADILLOS

- 1.200 raciones del postre de Las Candelas

(400 cada uno de los días: 31 de enero, 1 y 2 de febrero)

- 1.000 raciones de chichurro

- 1.000 bocadillos de lomo

- 1.000 bocadillos de panceta