Un total de 600 palentinos han disfrutado de las mejores estaciones de esquí gracias a la Diputación de Palencia

La semana pasada concluyó la campaña de nieve que cada año – y ya van más de 30 ediciones- convoca la Institución Provincial a través de su Servicio de Deportes, gracias a la cual 600 palentinos han podido disfrutar de una se-mana de esquí.

Los destinos elegidos para estos programas, como ya es tradición, han sido algunos de los mejores destinos para la práctica del deporte rey del invierno, como GrandValira (An-dorrra), Baqueira -Beret, Sierra Nevada (Granada) para las Convivencias en la Nieve y Astún (Huesca) para la Semana Blanca Escolar.

Durante esta campaña de nieve, que comenzó a principios de enero y se ha prolongado hasta mediados de marzo, en viajes de 50 o 100 personas, han ido saliendo semana tras semana, un total de más de 10 autocares hacia los destinos anteriormente citados, dando la oportunidad a todos los participantes de disfrutar de una semana practicando el de-porte del esquí.

El programa, con carácter general, incluía, entre otros servicios, el desplazamiento desde Palencia, alojamiento en régimen de media pensión, forfait, alquiler de material, cursos y comida en pista.