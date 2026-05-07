Torquemada acoge el próximo domingo el Campeonato de Piragüismo "Diputación de Palencia"

El diputado de Deportes, Eduardo Tejido, acompañado por el Coordinador de Deportes de la Diputación, Enrique Hermoso, el alcalde de Torquemada, Jorge Domingo Martínez, y el delegado provincial de piragüismo, Fernando Delgado, ha presentado esta mañana el Campeonato de Piragüismo “Diputación de Palencia”, que se celebrará el próximo domingo 10 de mayo en la localidad de Torquemada, donde se darán cita palistas de toda la Comunidad, pues

esta competición es puntuable para la XXIII Copa “Nos Impulsa de Castilla y León”, así como de Asturias, Cantabria, el País Vasco y la Rioja.

Más de 200 palistas de cerca de 30 clubes, incluidos varios de nuestra provincia (C.D. Fuentes Carrionas, de Velilla del Río Carrión; C.D. Piragüismo Los Águilas, de Aguilar de Campoo; C.D. Tritones del Pisuerga, de Alar del Rey) se congregarán en las inmediaciones del puente romano de Torquemada, un lugar inmemorable para la práctica de este deporte.

La competición dará comienzo a las 10:000 horas, estando prevista la entrega de dorsales entre las 9:00 y las 9:30 horas en la zona de árbitros, junto al campo de regatas.

El horario de las distintas pruebas es el siguiente:

10:00 h. K1 y C1 Hombre y Mujer, Cadete, Infantil y Alevín

10:30 h. Mini-kayak Benjamín y Prebenjamín.

11:00 h. K1 Mujeres: Sénior, Sub-23, Veterana y Juvenil.

11:05 h. C-1 Hombre: Sénior, Sub-23, Veterano y Juvenil.

11:05 h. C-1 Mujeres y Paracanoe (sólo CyL).

11:45 h. K-1 Hombres: Júnior.

12:30 h. K-1 Hombres: Sénior y Sub-23.

12:35 h. K-1 Hombres Veteranos.

Los palistas prebenjamines y benjamines recorrerán 1.000 metros, mientras que, por su parte, los alevines, infantiles y cadetes completarán un recorrido de 3000 metros. El resto de categorías, desde juveniles hasta veteranos, recorrerán un total de 5.000 metros, dando una vuelta a un circuito de 3.000 metros y dos al de 1.000 metros.

Esta competición, organizada por la Delegación Provincial de Piragüismo y el Club Palentino de Piragüismo, contará con la colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de Torquemada y de la Diputación de Palencia, como viene haciendo desde el año 2015, siempre en su afán de apoyar el deporte en general y el piragüismo en particular, pues es una disciplina que muy practicada en nuestra provincia, de la que han salido grandes deportistas que han llevado el nombre de Palencia por todo el mundo.

Asimismo, teniendo en cuenta que muchos de los piragüistas que se acercarán a Torquemada el domingo acudirán acompañados por familiares y amigos, se pretende aprovechar este evento para promocionar la comarca, esperando que puedan conocer y disfrutar de uno de los municipios más bonitos del Cerrato palentino y de sus alrededores.