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El Súper Agropal Palencia jugará el 2 de octubre su primer partido de liga en casa

La Final Four de ascenso será el 5 y 6 de junio.

Onda Cero Palencia

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El Súper Agropal Palencia jugará el 2 de octubre su primer partido de liga en casa | Onda Cero Palencia

Ya conocemos el calendario de la próxima temporada de Primera FEB. El Super Agropal Palencia debutará el día 25 de septiembre en casa de Bueno Arenas Albacete Basket. Será el viernes 2 de octubre cuando el conjunto colegial juegue su primer partido en casa ante el Cajasol Coto Córdoba. La liga regular la finalizará el Super Agropal Palencia el día 7 de mayo en casa ante el rival con el que debutamos en esta temporada, es decir, con el Bueno Arenas Albacete Basket. Hay que señalar que de cara a la Navidad, el Super Agropal Palencia jugará el 27 de diciembre en casa ante el Burgos. El día 3 de enero viajará a Gran Canaria. La Final a cuatro Copa de España se jugará el 22-23 o 23-24 de enero. Los Playoffs comenzarán a disputarse el 13 o 14 o el 27 o 28 de mayo. La Final Four de ascenso será el 5 y 6 de junio.

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