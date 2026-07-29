Renfe amplía el plan alternativo de transporte en los trenes de Asturias, Cantabria y León por la construcción de la línea de alta velocidad a Cantabria

Renfe modifica y amplía hasta mediados de agosto el plan alternativo de transporte establecido en los trenes de servicios comerciales que conectan Asturias, Cantabria y León con Madrid, al prorrogarse el corte por los trabajos que está desarrollando Adif para la construcción de la nueva línea de Alta Velocidad a Cantabria. La compañía garantiza la movilidad de los viajeros de estos trenes y de los de los servicios públicos afectados por estas obras, a su paso por Palencia. La afectación por obras al servicio de trenes, prevista en principio hasta finales de julio, se ha rediseñado para que su prolongación hasta el segundo fin de semana de agosto incida en un menor número de circulaciones. Se suprimen en total 10 trenes, por lo que Renfe ha programado y ampliado su Plan Alternativo activo hasta ahora.

Los trabajos de Adif afectarán al tramo Palencia-Monzón de Campos de lunes a viernes, en horario de 9:30 a 15:30 hasta el 11 de agosto, así como a determinados periodos de los fines de semana del 1, 2, 8 y 9 de agosto. Adicionalmente, no se permite el acceso por ferrocarril a la estación de Palencia durante el fin de semana del 8 y 9 de agosto. Conexión Alta Velocidad Asturias Los servicios de Alta Velocidad que conectan con Asturias operarán con normalidad el 1 y 2 de agosto, mientras que el fin de semana del 8-9 de agosto se interrumpirá la circulación entre las 18:15h del sábado y las 12:00h del domingo.

Sábado 8 de agosto: - Alvia 4071 Madrid 7:32 – Gijón 11:24. Tren en doble composición como refuerzo de la oferta en Asturias - Alvia 4181 Alicante 15:26 - Madrid 18:51 – Gijón 22:50. Realizará transbordo por carretera entre Valladolid y León (modifica su horario de llegada a destino) - AVLO 4190 Gijón 18:25 – Madrid 22:25 Adelantará su horario, de salida a las 17:10 y realizará transbordo por carretera entre León y Valladolid Domingo 9 de agosto: - Alvia 4080 Gijón 8:53 – Madrid 12:52 retrasará su hora de salida a las 9:50 - Alvia 4091 Madrid 9:15 – Avilés 13:11. Al no circular se reubicará a los viajeros en el AVLO 4121 Madrid 11:23 – Gijón 15:21

Transbordos en los trenes de León y Santander Para los servicios León-Madrid, durante el sábado 8 y el domingo 9, se han programado transbordos por carretera entre Valladolid y León para los trenes incluidos en el tramo horario del corte por obras. El horario de salida con origen en León se adelanta 1 hora y 15 minutos para los servicios con transbordo. En cuanto a las conexiones Santander-Madrid, se realizará transbordo por carretera entre Palencia y Santander el sábado 1 y domingo 2, y entre Valladolid y Santander el sábado 8 y domingo 9. Trenes de Servicio Público El servicio de Media Distancia Valladolid – Santander realizará parte del trayecto por carretera: de lunes a viernes, hasta el 11 de agosto, los trenes Regionales 18102 Santander 9:20 – Valladolid y el 18101 Valladolid 09:52 – Santander, realizarán transbordo por carretera entre Valladolid y Frómista. Los sábados 1 y 8 de agosto, Renfe prestará por carretera el trayecto íntegro entre Valladolid y Santander en estos servicios: ● Regional 18105 Valladolid 18:30 – Santander ● Regional 18700 Santander 20:20 – Valladolid Los domingos 2 y 9 de agosto habrá transbordo por carretera entre Frómista y Valladolid en estas frecuencias: ● Regional 18701 Valladolid 7:10 – Santander ● Regional 18100 Santander 6:03 – Valladolid. El servicio de Media Distancia en el corredor León – Madrid Príncipe Pío se prestará parcialmente por carretera en estas frecuencias: ● MD 18003 Madrid P. Pío 16:26 – León: transbordo por carretera Venta de Baños-Paredes de Nava el 8 de agosto ● MD 18005 Madrid P. Pío 18:23 – León: transbordo por carretera Venta de Baños-León el 8 de agosto ● MD 18002 León 6:27 – Madrid P. Pío: transbordo por carreta Paredes de Nava-Venta de Baños el 9 de agosto.

El servicio Regional León – Valladolid se realizará con transbordo por carretera entre Paredes de Nava y Valladolid para los viajeros del tren 12602 León 18:58 – Valladolid el sábado 8 de agosto. El corredor Regional Valladolid – Gijón realizará por carretera el trayecto entre Valladolid y Paredes de Nava para los viajeros del tren 12101 Valladolid 6:40 – Gijón el domingo 9 de agosto. Aquellos viajeros que hubieran adquirido su billete con antelación para alguno de los trenes afectados y prefieran modificar su viaje, podrán hacerlo sin coste ya que Renfe ha habilitado los cambios y anulaciones gratuitos. Renfe aconseja a los viajeros consultar los horarios de sus trenes antes de viajar y recuerda que los horarios y recorridos de los servicios podrían acumular demoras o sufrir modificaciones durante el transcurso de los cortes programados por estas obras. No obstante, Renfe informará puntualmente, a través de sus canales de comunicación oficiales a los clientes de las posibles modificaciones en sus trenes o en los planes alternativos programados, en el caso de producirse por necesidades operativas.