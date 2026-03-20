Renault ofrece tres modelos para Villamuriel y dos para Valladolid a cambio de flexibilidad y contención de costes

(ICAL) El presidente y director general de Renault Group en España, Josep María Recasens, puso hoy sobre la mesa de la comisión negociadora del nuevo convenio colectivo de la marca del rombo un nuevo plan industrial a partir de 2028, que incluiría cinco nuevos modelos, tres para la factoría de Palencia y dos para Valladolid, eso sí, a cambio de medidas de flexibilidad y contención de costes.

El alto ejecutivo conectó con el foro de negociación esta mañana en sus inicios en una videoconferencia en la que ofreció a la parte social dos modelos “multienergías” y un híbrido para producir en la planta palentina y otros dos híbridos para la vallisoletana. Estos nuevos modelos formarían parte de los 36 que Grupo Renault lanzará hasta 2030, 22 de ellos en Europa, de los que 16 serán completamente eléctricos, además de otros 14 en mercados internacionales, principalmente en India y Sudamérica, dos zonas mundiales consideradas de “rápido crecimiento”, dentro de ‘futuREady’, su nuevo plan estratégico, que también contempla una reducción de costes del 20 por ciento.

Fuentes de la marca del rombo informaron al término del encuentro que Recasens presentó en la Comisión Negociadora de hoy las grandes líneas del Plan Estratégico futuREady, presentado el pasado 10 de marzo en París, haciendo una especial mención a los posibles productos que podrían llegar a las fábricas españolas “si se logra un acuerdo equilibrado que ayude a mejorar la competitividad de las mismas: conteniendo costes, poniendo herramientas para bajar el absentismo y mejorando la flexibilidad existente”.

En este sentido, señaló que en caso de acuerdo la factoría de Palencia podría recibir hasta tres nuevos vehículos, dos de los cuales serían “multienergy platform” y un “hybrid long life”, mientras que la factoría de Valladolid mantendría dos coches “hybrid long life”.

Estas adjudicaciones supondrían la implantación de una “nueva e importante tecnología” en España, que pueda “asegurar el futuro de las fábricas españolas, así como la conservación del empleo actual en nuestras factorías posicionándonos a la vanguardia del futuro”.

La Dirección de Renault transmitió hoy a los sindicatos en la mesa del convenio colectivo la importancia de cerrar la negociación “cuanto antes” para “poder optar a la adjudicación de los nuevos productos del Plan” y para ello, explicaron fuentes patronales, se abordaron durante la jornada de hoy los tres grandes bloques de salario, empleo y jornada.

En el bloque de salario, para demostrar su “voluntad” de continuar avanzando, la empresa indicó que aceptó la propuesta de la representación sindical de vincular el incremento salarial al IPC durante toda la vigencia del convenio.

Con el mismo objetivo de acercar posturas, la empresa comentó que retiró de su petición la reducción de los pluses y presentó su nuevo modelo de prima colectiva unida a la reducción del absentismo, así como la reformulación de la actual prima de resultados con nuevos indicadores más ajustados a los que se utilizan actualmente.

Asimismo, en el bloque de empleo, la empresa explicó que aceptó la continuación del plan de invalidez, así como la posibilidad de la aplicación del contrato de relevo manufacturero para los casos en que sea posible.

Por otra parte, desde la dirección reiteraron la importancia de puntos de la plataforma como son la interrupción del periodo de prueba en caso de IT, la introducción de los contratos fijos discontinuos, la obligatoriedad del turno fijo de tarde, así como la reducción de los porcentajes de excedencias y los turnos fijos por conciliación.

Por último, se abordó el bloque de jornada, en el cual se aceptó negociar un protocolo de desconexión digital tras el acuerdo del convenio colectivo, así como la posibilidad de mantener la rotación de los turnos en la elaboración de los calendarios anuales, reiterando la “imposibilidad de acordar ninguna medida que reduzca la jornada efectiva de trabajo ya que impacta directamente en la competitividad”.

Asimismo, la Dirección insistió en la necesidad de aumentar la flexibilidad en el establecimiento de las vacaciones eliminando los periodos de vacaciones colectivas. Ante la negativa de las organizaciones sindicales, y a fin intentar llegar a un acuerdo, la Dirección propone, que para el caso que fuera necesario aumentar a cuatro laborables los días volanderos disminuyendo los de Navidad a tres laborables, pudiendo así hacer frente a las necesidades organizativas que vienen siendo habituales en los últimos años.

Un paso positivo hacia el acuerdo

El secretario general de la Sección Sindical de UGT FICA Renault España, Adolfo Arnaiz, y el secretario general de CCOO en el Comité Intercentros de Renault, Sergio García, coincidieron en que el nuevo plan industrial puesto sobre la mesa por la marca del rombo constituye un paso en la buena dirección para cerrar un acuerdo pero advirtieron que ahora hay que mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.

Adolfo Arnaiz dio la bienvenida al nuevo plan industrial, que definió como “ambicioso” porque contempla cinco nuevas plataformas que irán dirigidas a la electrificación de esos coches y a la dotación del vehículo inteligente, con las últimas tecnologías dentro del sector del auto. Agregó que los nuevos modelos vienen a reconocer “el buen saber hacer de los trabajadores” de Renault, pero advirtió de que “ahora falta mejorar sus condiciones laborales y sociales”.

“La reunión ha sido positiva porque estamos avanzando en la dirección adecuada”, dijo, para dar la bienvenida a que la empresa asumiera empezar a hablar de salarios desde el IPC, aunque lo consideró “insuficiente”. “Esperamos más, pero van en la línea adecuada”, dijo, para exigir también cláusulas de revisión.

Por su parte, el representante de CCOO Sergio García, constató que en relación al convenio, no solo es necesario ligar salarios al IPC, “algo totalmente insuficiente”, sino que “a partir de ahí subir algún punto más”.

García asumió que es un paso que la empresa haya puesto sobre la mesa un nuevo plan industrial, que está ligado a la firma del convenio, pero esperan que mejoren los salarios “hacia una propuesta aceptable”, para juntarse todos los sindicatos de la plataforma conjunta y ver en qué pueden ceder.

De momento, indicó, que sostienen todas sus reivindicaciones, y advirtió de que los trabajadores “no vamos a asumir” la reducción del 20 por ciento de los costes que pretende la marca del rombo. “No podemos cargar con esos costes”, dijo, para defender que “es momento de que se reconozca el trabajo y el sacrifico que han hecho las plantillas”.

“Siendo optimistas en esta reunión y viendo avances, estamos en predisposición de ir negociando y sobre todo ver que podemos avanzar por ambas partes”, cerró.

En el encuentro celebrado hoy se acordó que la próxima reunión de la Comisión Negociadora tenga lugar el 24 de marzo.