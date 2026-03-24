Renault España acepta incrementar los salarios en base al IPC+1% en 2026

(ICAL) Renault España aceptó hoy incrementar los salarios en base al Índice de Precios al Consumo (IPC) más el uno por ciento en 2026 y ofreció una cantidad adicional de un pago único de 400 euros este año, a la firma del convenio colectivo, una decisión que se ha tomado tras un largo debate y “como ultima postura” a la representación de los trabajadores.

Así se puso de manifiesto por parte de la Dirección del a Empresa tras mantener hoy la séptima reunión de la Comisión Negociadora del Convenio en la que se han tratado los bloques de salud laboral, ritmos y movilidad y se ha avanzado en medidas en los bloques de flexibilidad y salarios, según un comunicado de la firma del rombo, recogido por Ical. La próxima reunión tendrá lugar el próximo día 9 de abril.

En este sentido, en salud laboral, ritmos y movilidad, flexibilidad y salarios ambas partes han acercado posturas. En el apartado de la salud laboral, la empresa ha mostrado su disposición a ampliar las horas de fisioterapeuta y escuela de espalda, así como en realizar formaciones de salud mental y la encuesta de riesgos psicosociales bianualmente. También, en constituir una comisión de absentismo para analizar causas y proponer medidas para intentar solucionar el mismo.

Respecto a los ritmos, la empresa reafirmó su compromiso de asegurar las rotaciones y la validación de las gamas de trabajo. Además, seguirá el impulso de la escuela de mayores de 50 años.

En cuanto al bloque de movilidad se establecen dos vertientes, según informó la empresa. Por una parte, todos los aspectos de la movilidad sostenible, sobre la que se realizará un protocolo durante la vigencia del convenio. Por otro, en cuanto a la movilidad Palencia-Valladolid, la empresa ha solicitado eliminar la limitación de la movilidad a los mayores de 57 años y el limite temporal de los 15 meses, a fin de asegurar el empleo a las personas trabajadoras que se desplazaran a Valladolid en los próximos meses.

Respecto a la bolsa de horas, se han llegado a avances en materia de preaviso de bolsa de horas; descuento de saldos negativos en la bolsa individual; igualar trabajos y descanso entre turnos siempre que sean equivalentes; bloquear los sábados por bolsa si están precedidos de viernes festivos; eliminación del primer tramo del plus de modificación de la demanda para los cinco primeros sábados; aplicar el coeficiente de absentismo con el mismo criterio en descansos y trabajos, y tratar por los talleres el acompasamiento de los turnos fijos con los turnos que rotan.

Firma lejana

Por su parte, el secretario general de CCOO en Renault España, Sergio García Delgado, admitió los “pequeños avances” en la negociación, pero consideró que la firma de un acuerdo “está muy lejos si la empresa no empieza a tratar a los trabajadores como se merecen”.

Esto es, reivindicó, una subida salarial por encima del IPC con cláusula de revisión, mejora de las condiciones de trabajo, ritmos, ergonomías a un laboral, temperaturas, adecuación de los sábados de trabajo por bolsa de horas y conciliación para los trabajadores. Al respecto, García Delgado apostó por el “futuro de Renault, pero no a costa de los trabajadores”.