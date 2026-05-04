Los recursos turísticos de la Diputación de Palencia registran una alta afluencia de visitantes durante el puente del 1 de mayo

Los recursos turísticos y culturales gestionados por la Diputación de Palencia han registrado una notable afluencia de visitantes durante el puente del 1 de mayo, destacando especialmente los datos de la Villa Romana La Olmeda, que ha superado el millar de visitas en tan solo cuatro días.

En concreto, La Olmeda ha recibido un total de 1.103 visitantes entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con especial concentración en los días centrales del puente (375 visitantes el 1 de mayo y 384 el 2 de mayo). Este enclave arqueológico continúa consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

En cuanto a la procedencia, predominan los visitantes de Castilla y León (249), Madrid (215), Galicia (142) y País Vasco (100), junto a otras comunidades como Cantabria y Aragón. Asimismo, se ha registrado la presencia de 32 visitantes internacionales, principalmente de América del Norte y Francia.

Por su parte, el Museo de La Olmeda ha contabilizado 439 visitantes durante estos días, mientras que el Castillo de los Sarmiento ha recibido un total de 133 personas, completando así una oferta cultural que continúa despertando el interés del público.

A estos datos hay que sumar la participación de cerca de medio centenar de personas en la actividad “Palencia es tu Ruta”, una iniciativa del Servicio de Turismo de la Diputación que ofrece recorridos guiados para descubrir el patrimonio, la naturaleza y la historia de la provincia, fomentando un turismo activo y de proximidad.

Estos datos reflejan el creciente interés por el turismo cultural en la provincia y consolidan a Palencia como un destino de referencia para disfrutar de su patrimonio histórico y natural.