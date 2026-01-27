Real Madrid y Mariano Haro unen sus caminos por la solidaridad en Becerril de Campos

La Diputación de Palencia ha blindado esta tarde su alianza estratégica con la Fundación Real Madrid en una reunión de trabajo mantenida en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. La presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, acompañada por el diputado de Turismo, Deportes y Promoción Económica, Francisco Pérez, han ratificado un compromiso que eleva el deporte palentino a una nueva dimensión.

Esta reunión, desarrollada en paralelo a la agenda institucional de FITUR, subraya la capacidad de gestión de la Diputación para atraer alianzas de prestigio que impactan directamente en el desarrollo socioeconómico de nuestros municipios.

El "León de Becerril" y el Real Madrid unidos por la solidaridad. El gran anuncio de la jornada es el ingreso de ‘Los 10.000 de Mariano Haro’ de Becerril de Campos en el prestigioso Circuito de Carreras Solidarias de la Fundación Real Madrid. Está prueba, organizada por la Diputación de Palencia, hará que con este hito se vincule para siempre la leyenda del atletismo palentino con la marca deportiva más importante del mundo, convirtiendo a Becerril en el epicentro de una causa social de alcance nacional. La prueba no solo ganará una visibilidad mediática sin precedentes, sino que reforzará su fin solidario destinado a proyectos de inclusión.

Sedes confirmadas: El Real Madrid llega a Astudillo, Velilla y Guardo. Tras el éxito cosechado en Aguilar de Campoo, Villamuriel de Cerrato, Baltanás y Saldaña, la Diputación ha desvelado las sedes que acogerán los Campus Experience los próximos dos años:

· Astudillo: Sede fija para los veranos de 2026 y 2027.

· Montaña Palentina: La sede rotará para dar cobertura a dicha zona norte, siendo Velilla del Río Carrión la sede en 2026 y Guardo en 2027.

Una experiencia de élite: Valdebebas y el Bernabéu como requisito irrenunciable. Como parte fundamental de la negociación, la Diputación de Palencia ha vuelto a incluir en el convenio una exigencia técnica innegociable: todos los niños y niñas participantes disfrutarán de una jornada de convivencia en Madrid. Esta actividad, que se ha convertido en el momento más esperado del campus, permitirá a los jóvenes palentinos entrenar en los campos de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas, donde lo hacen sus ídolos, y realizar el Tour del Santiago Bernabéu. Para la institución provincial, este viaje es un requisito indispensable en el acuerdo, garantizando que el esfuerzo de los participantes tenga como recompensa una experiencia profesional y motivadora de máximo nivel.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, declaraba que “Nuestra presencia en Madrid estos días va mucho más allá de los pabellones de FITUR. Hemos venido a la casa del Real Madrid a cerrar acuerdos que transforman nuestra provincia. Que una carrera con la solera de los 10.000 de Mariano Haro en Becerril entre en el circuito del Real Madrid es un orgullo y un reconocimiento a nuestro ADN deportivo. Con estos campus y esta carrera, demostramos que Palencia es una provincia de élite en valores y promoción económica a través del deporte.

La llegada de los campus a Astudillo, Velilla del Río Carrión y Guardo es el mejor ejemplo de nuestra apuesta por la vertebración del territorio. Tras el excelente balance en Aguilar de Campoo, Villamuriel de Cerrato, Baltanás y Saldaña, seguimos cumpliendo nuestra palabra de llevar la excelencia deportiva a cada rincón de la provincia. Queremos que cualquier niño o niña palentino, viva donde viva, tenga la oportunidad de disfrutar de una formación de primer nivel mundial sin salir de su entorno. Este modelo de rotación no solo dinamiza nuestra economía local, sino que demuestra que el medio rural de Palencia es un escenario de plenas garantías para proyectos de prestigio internacional”.