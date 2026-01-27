Un deslizamiento de tierra corta la SC-P-15 a la altura de Guardo y deja un camión semienterrado

(ICAL) Un deslizamiento de tierra provocó anoche el corte total de la carretera SC-P-15 en el término municipal de Guardo (Palencia) y dejó un camión articulado parcialmente semienterrado en la calzada.

Según fuentes de la subdelegación del Gobierno, el incidente tuvo lugar a las 04.30 horas, a la altura del kilómetro 0,900 de esta vía, que pertenece al partido judicial de Cervera de Pisuerga, sin que se hayan registrado heridos.

Los servicios actuantes procedieron al rescate del vehículo articulado, que pudo continuar posteriormente su viaje con normalidad.

Debido al corte de la vía, se establecieron desvíos alternativos desde la rotonda del kilómetro 90,600 de la carretera CL-615 hasta la rotonda del kilómetro 179,500 de la carretera CL-626.

Como consecuencia de este suceso, el acceso a la localidad de Guardo desde la carretera CL-615 permanece cortado mientras continúan las labores necesarias para restablecer la circulación.