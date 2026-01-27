Montaña Palentina

Un deslizamiento de tierra corta la SC-P-15 a la altura de Guardo y deja un camión semienterrado

El incidente, ocurrido de madrugada, no ha provocado heridos y ha obligado a habilitar desvíos alternativos.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Un deslizamiento de tierra corta la SC-P-15 a la altura de Guardo y deja un camión semienterrado | Guardia Civil

(ICAL) Un deslizamiento de tierra provocó anoche el corte total de la carretera SC-P-15 en el término municipal de Guardo (Palencia) y dejó un camión articulado parcialmente semienterrado en la calzada.

Según fuentes de la subdelegación del Gobierno, el incidente tuvo lugar a las 04.30 horas, a la altura del kilómetro 0,900 de esta vía, que pertenece al partido judicial de Cervera de Pisuerga, sin que se hayan registrado heridos.

Los servicios actuantes procedieron al rescate del vehículo articulado, que pudo continuar posteriormente su viaje con normalidad.

Debido al corte de la vía, se establecieron desvíos alternativos desde la rotonda del kilómetro 90,600 de la carretera CL-615 hasta la rotonda del kilómetro 179,500 de la carretera CL-626.

Como consecuencia de este suceso, el acceso a la localidad de Guardo desde la carretera CL-615 permanece cortado mientras continúan las labores necesarias para restablecer la circulación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer