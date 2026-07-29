El PSOE de Palencia reclama a la Junta de Castilla y León la elaboración de un Plan Integral de Atención al TDAH

La procuradora socialista por Palencia, Pilar García Colmenero, ha reclamado a la Junta de Castilla y León la elaboración de una Plan Integral de Atención para los afectados por el Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH.

García Colmenero ha destacado que “existen becas autonómicas que nunca llegan a estas familias que, en numerosas ocasiones, no pueden acceder a las terapias por falta de recursos”. La procuradora autonómica por Palencia asegura que “estamos trabajando en distintas iniciativas parlamentarias para que las personas con TDAH puedan disponer de una estrategia clara e integral, para abordar sus tratamientos”.

Y es que, desde el PSOE consideran que lo que hace falta es un Plan Integral de Atención al TDAH en Castilla y León. “Es precisamente lo que reclaman desde la asociación. Un plan en el que participen las entidades, profesionales, familias y universidades, entre otros”.

Desde el PSOE recuerdan que, en el año 2023, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que se determinó que los alumnos y alumnas con TDAH no pueden ser excluidos de las becas y ayudas públicas destinadas al alumnado con necesidades específicas, por el mero hecho de no tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 25 por ciento.

Pese a todo, la procuradora socialista denuncia que “a esta problemática se suman otras deficiencias estructurales graves que lastran a los afectados, como la demora de las valoraciones, la falta de homogeneización en la prestación de los servicios y descoordinación, entre otras”.

Desde el PSOE consideran que un Plan Integral de Atención a las personas TDAH en Castilla y León acabaría con todas estas deficiencias.