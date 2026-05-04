PROSOL cerró el año 2025 con un importe neto de la cifra de negocios de 160,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9 % respecto a 2024, cuando rondó los 148 millones. La evolución del ejercicio, durante el que la compañía se aproximó a los 3 millones de euros de inversión para seguir consolidándose como la más inversora en su sector en los últimos 25 años, continúa reflejando la solidez del modelo industrial y comercial en un contexto todavía exigente, marcado por la presión sobre los costes de producción y la volatilidad del mercado. El resultado antes de impuestos ascendió a 3,7 millones de euros, frente a 1,8 en 2024. PROSOL refuerza así su modelo empresarial basado en sus principios LIVES (Liderazgo, Innovación, Visión, Excelencia y Sostenibilidad) e integrando la digitalización avanzada como eje transversal de su estrategia corporativa, una estrategia que la compañía reforzará próximamente con el impulso a nuevas alianzas relacionadas con la investigación aplicada y el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas.

Inversión sostenible

En el ámbito de la sostenibilidad, PROSOL mantuvo en 2025 una línea de actuación orientada a reducir el impacto ambiental de su actividad y a mejorar la eficiencia de sus procesos industriales. A través de esa actuación, que forma parte de su apuesta por una gestión más eficiente de los recursos y por la modernización continua de su base productiva, la compañía ha logrado varios hitos significativos directamente relacionados con apuestas de gran calado como la de la puesta en marcha de su caldera de biomasa, una de las infraestructuras de estas características más punteras de nuestro país. Los datos revelan que entre 2019 y 2025 PROSOL logró reducir el consumo de gas natural hasta un 80 %. De igual modo, la compañía rebajó un 75 % la generación de residuos y consiguió rebajar las emisiones de CO₂ por la producción industrial hasta en un 60 % en ese periodo.

Perspectivas de futuro

La compañía continuará trabajando en la eficiencia de sus procesos industriales, en la optimización de costes y en el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades de clientes y consumidores. En la actualidad, 14 millones de personas -casi 9 millones fuera de España- consumen cada día una taza de café y productos de café PROSOL a lo largo de más de 30 países. Asimismo, PROSOL mantendrá su apuesta por la especialización, la innovación operativa y la gestión eficiente de sus recursos en un contexto de inestabilidad del mercado y volatilidad de precios de las materias primas como el café, que sigue exigiendo capacidad de adaptación y visión a largo plazo. La compañía reafirma así su compromiso con un crecimiento sostenible y la creación de valor desde su fábrica de Venta de Baños para consolidarse como una de las cinco empresas europeas dedicadas a la fabricación de café soluble y la única de capital íntegramente español. Las inversiones del ejercicio 2026 se destinarán principalmente a iniciativas dirigidas a la mejora de productividad y la eficiencia en costes y procesos industriales, junto con el desarrollo de soluciones de productos y envases requeridos por clientes y consumidores, sin perder de vista las iniciativas de seguridad, que conforman la base de los principios rectores de PROSOL, además de sustentar el impulso de la transformación digital emprendida años atrás.