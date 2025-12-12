La Policía Nacional inicia en Palencia el dispositivo operativo de Navidad denominado “Comercio seguro

Ante el previsible aumento de la actividad comercial con motivo de las próximas fiestas navideñas, se ha considerado conveniente establecer un Dispositivo Operativo mediante el cual, durante esas fechas, se evite el incremento de las infracciones penales que suelen darse, tanto las dirigidas a los comerciantes como a los ciudadanos que frecuentan sus zonas comerciales, como las dirigidas a almacenes de mercancías en polígonos industriales de la ciudad.

La fase operativa de este dispositivo policial se inició a primeros de diciembre, pero se intensificará a partir de la semana que viene y durará mas allá del día de Reyes del año 2026.

El operativo contempla dar respuestas ágiles y eficaces de una manera directa a los planteamientos y problemas de los comerciantes y ciudadanos en el ámbito de la seguridad durante las próximas fiestas navideñas con el fin de poder desarrollar respuestas ágiles y eficaces acordes a las necesidades específicas del incremento de la actividad comercial que se produce durante este periodo.

La acción policial irá dirigida a evitar las infracciones más comunes aprovechando las compras navideñas, tales como los hurtos en comercios, fraudes con tarjetas de crédito, robos con intimidación, robos con fuerza en establecimientos, etc.

Su desarrollo establece incrementar los servicios operativos en aquellos lugares en que se considera un potencial riesgo para la seguridad, especialmente en las franjas horarias de mayor actividad comercial y afluencia de público, potenciando en estas zonas la presencia policial con patrullas policiales tanto de uniforme como de paisano, en labores de prevención y atención al ciudadano, coordinando las actuaciones junto a Policía Local, y la inestimable colaboración del personal de seguridad privada que preste servicio en dichas zonas.

Es básico también intercambiar información operativa, remarcando la importancia de la colaboración ciudadana y proporcionar al comerciante y al ciudadano consejos y medidas de seguridad que deben adoptarse para evitar convertirse en víctimas.

Consejos para comerciantes:

· No acumule dinero en el establecimiento: realice vaciados frecuentes de la caja.

· Controle el acceso a almacenes y zonas reservadas.

· Evite manipular o contar recaudaciones a la vista del público.

· Instale sistemas de seguridad (cámaras, alarmas, iluminación exterior).

· Compruebe puertas, cerraduras y cierres al finalizar la jornada.

· Desconfíe de distracciones intencionadas: pueden ser maniobras para cometer hurtos.

· Atención con los billetes falsos: revise textura, relieve y elementos de seguridad.

· No haga públicos horarios de apertura, cierre o movimientos de dinero.

· Ante personas sospechosas, llame al 091.

Consejos para Ciudadanos

Consejos para clientes

· Mantenga siempre el control de sus objetos personales (bolso, cartera, móvil). No los deje en carritos, probadores o mesas.

· No lleve grandes cantidades de dinero en efectivo.

· Utilice preferentemente la tarjeta bancaria.

· Cierre su bolso y manténgalo pegado al cuerpo.

· Al menor empujón o distracción injustificada, extreme la atención.

· En compras online:

o Compre sólo en páginas seguras (https y candado).

o Desconfíe de ofertas desproporcionadas.

o No facilite datos personales innecesarios.

Caso de presenciar un delito

· Llame inmediatamente al 091.

· Facilite todos los datos posibles: descripción de personas, dirección de huida, vehículo, etc.

· No manipule objetos ni superficies hasta la llegada de los agentes.