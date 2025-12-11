Roberto Bécares asume la Secretaría general de CCOO Industria Palencia

Roberto Bécares ha sido elegido nuevo secretario general de CCOO Industria Palencia en el congreso extraordinario celebrado hoy en la localidad de Magaz de Pisuerga. La candidatura presentada por el nuevo dirigente sindical ha sido respaldada por más del 96 por ciento de los delegados y delegadas que han participado en el congreso. Bécares estará acompañado en la ejecutiva de CCOO Industria Palencia por Eva Cabezudo, Juan Carlos Rodríguez, Antonio Hernantes y Judith Porro; que se han marcado como objetivo mantener y afianzar el liderazgo de la Federación de Industria en esta provincia en representatividad, de la mano de los delegados y delegadas que están presentes en el tejido empresarial de Palencia.

Son muchos los años que de manera consecutiva CCOO Industria Palencia lleva siendo la organización más votada y respaldada en los sectores que componen la Industria de esta provincia. Otro de los retos de la nueva dirección es el de seguir tejiendo redes y creciendo para afianzar el papel de la Federación de Industria en Palencia, y continuar siendo la más importante en afiliación y representatividad de CCOO Palencia. Ahondar en la formación continua en los delegados y delegadas se presenta como una pieza clave para esta ejecutiva, para conseguir así extender y llevar el sindicato a todos los centros de trabajo. Por último, Roberto Bécares incide en la necesidad de trabajar contra el individualismo que prima en la sociedad actual que dificulta la lucha organizada en la búsqueda del bien común; y no pasa por alto los ataques de los que es objeto este sindicato de clase por ser la principal barrera en defensa de los derechos de la clase trabajadora.