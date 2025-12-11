Sucesos

Heridos dos varones en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la CL-626, en Las Heras de la Peña

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, además de una ambulancia de Sacyl.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Heridos dos varones en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la CL-626, en Las Heras de la Peña | 112 CYL

(ICAL) Dos varones, de 63 y 55 años, resultaron heridos esta tarde como consecuencia de la colisión entre un turismo y una furgoneta en la CL-626, en el kilómetro 186, en Las Heras de la Peña (Palencia), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 15.16 horas, donde se informó de que uno de los hombres presenta un golpe en la cara y el otro varón posee molestias en el pecho.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, además de una ambulancia de Sacyl.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer