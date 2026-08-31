La Policía Nacional detiene a un hombre por un robo con fuerza en una peluquería de Palencia

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 30 de agosto, cuando una llamada recibida a través del CIMACC 091 alertó de que una persona podría estar accediendo ilegalmente al interior del establecimiento. De inmediato, varias dotaciones policiales se desplazaron al lugar y localizaron en las inmediaciones a un individuo cuyas características coincidían con las facilitadas por el alertante.

El requirente, que se encontraba frente al local, manifestó a los agentes que dicha persona era la que acababa de salir de la peluquería, por lo que, tras las oportunas comprobaciones, se procedió a su detención. Durante la inspección del establecimiento, los agentes comprobaron que el acceso se había producido mediante la fractura del panel inferior de la puerta principal y que el interior presentaba signos evidentes de haber sido registrado. Asimismo, durante la intervención se recuperaron diversos efectos presuntamente sustraídos, entre ellos una caja metálica, un estuche de manicura, un mechero metálico, un llavero para colgar objetos, un anillo con piedra blanca, varias monedas y un billete de 100 pesetas. Los objetos fueron posteriormente reconocidos por la propiedad del establecimiento. Por estos hechos, los agentes procedieron a la detención del presunto autor como responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente