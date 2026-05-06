Palencia Turismo presente en Expovacaciones, en Bilbao 2026

La Diputación de Palencia continúa apostando por el turismo con su presencia en la 46 edición de Expovacaciones Bilbao 2026, el gran escaparate de destinos del norte de España que reunirá del 8 al 10 de mayo a más de 200 expositores y que espera recibir a más de 30.000 visitantes en el Bilbao Exhibition Centre.

La Diputación de Palencia asistirá como coexpositor en el espacio ferial de la Junta de Castilla y León, y mostrará la riqueza natural y patrimonial de la provincia, apostando por el turismo activo y de naturaleza y promocionando la amplia red de áreas de autocaravanas.

De los turistas que visitan la provincia de Palencia, cerca del 13% proceden del País Vasco, siendo esta comunidad uno de nuestros principales mercados emisores. El turista vasco se siente atraído principalmente por los paisajes de la Montaña Palentina, las rutas de senderismo y todo tipo de actividades en contacto con la naturaleza.

El mercado vasco desempeña un papel decisivo en el panorama turístico de Palencia. Su significativa cuota de visitantes, el interés por la Montaña Palentina y el turismo de autocaravanas, junto a la ventaja de la cercanía, lo convierten en un mercado emisor de gran importancia y potencial de crecimiento.

La proximidad geográfica entre el País Vasco y Palencia es un factor clave que facilita los desplazamientos y fomenta las visitas. La corta distancia por carretera convierte a la provincia en un destino accesible para escapadas de fin de semana, puentes, festivos o vacaciones más largas, favoreciendo la repetición de visitas y la consolidación del destino entre el público vasco.

Sin duda, la presencia de la Diputación de Palencia en Expovacaciones será clave para impulsar el turismo provincial y posicionar a Palencia como un destino de referencia para el público vasco y del norte de España. El evento, que congregará a más de 200 expositores y que espera atraer a más de 30.000 visitantes (cifra registrada en la edición de 2025), reunirá tanto a profesionales del sector como a público general interesado en planificar sus próximos viajes.

El stand dispondrá de un área dedicada al turismo enogastronómico de la Comunidad, donde se realizarán catas y degustaciones de quesos de la marca de calidad Alimentos de Palencia y de vinos de las Denominaciones de Origen Cigales y Arlanza y de Vinos de la Tierra de Castilla y León (IGP), con la finalidad de mostrar Palencia como un destino enoturístico de referencia.

Expovacaciones, en la edición de este año, reunirá a sectores clave como alojamientos, agencias de viajes, turoperadores y dará protagonismo a tendencias como el ecoturismo, el turismo rural, deportivo, de naturaleza, activo y el enoturismo. En este contexto, Palencia tiene una oportunidad inigualable para dar visibilidad a sus atractivos y captar la atención de un público ávido de nuevas experiencias, consolidándose como destino turístico.

El mercado vasco: clave para el turismo palentino. El mercado turístico vasco es uno de los más relevantes para Palencia. Los turistas procedentes del País Vasco suponen aproximadamente un 13% del total de visitantes a la provincia, superando a muchos otros mercados emisores nacionales e internacionales. Este dato, aportado por la Oficina de Turismo de la capital palentina, subraya la consolidación y el potencial de crecimiento del mercado vasco para el sector turístico palentino.

El visitante vasco, atraído por la Montaña Palentina, se muestra como un perfil de turista activo, amante de la naturaleza y amante de las actividades al aire libre. El paisaje de nuestras cumbres, las rutas de senderismo y BTT, así como el patrimonio cultural vinculado a la montaña, hacen de este espacio un destino preferente para los vascos.

Turismo de autocaravanas: libertad y flexibilidad. El turismo de autocaravanas ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, y la Diputación de Palencia lleva apostando muchos años por el turismo itinerante. Los turistas vascos se encuentran entre los principales adeptos a esta forma de viajar. Palencia, con su diversidad paisajística y una oferta creciente de áreas de pernocta y servicios para autocaravanas, se presenta como un destino ideal para este tipo de turismo. Actualmente, la provincia cuenta con 37 áreas de servicios para autocaravanas equipadas y repartidas por todo el territorio, lo que facilita recorrer toda la provincia de forma relajada, conociendo distintos recursos y parajes, en contacto directo con la idiosincrasia de nuestros pueblos y sus gentes.