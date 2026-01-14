Palencia Sonora presenta su cartel por días

Pocos días después de anunciar los grupos y artistas invitados a su vigésima tercera edición, el Festival Palencia Sonora ha dado a conocer su cartel por días, una programación que tendrá como principales atractivos de la jornada del jueves 12 de junio los directos de Carolina Durante, Sanguijuelas del Guadiana, Xoel López y Depresión Sonora y entre los nombres destacados de su cartel del sábado 13 a Siloé, Ojete Calor, Sexy Zebras, Veintiuno, Marlena y el tándem formado por Los Estanques y El Canijo de Jerez. Este próximo día 16, a las 9.00 horas, la organización pondrá a la venta las entradas sueltas por día para las jornadas del viernes 12 y sábado 13, que podrán adquirirse en la web www.palenciasonora.com y en el portal www.notikumi.com a un precio único de 60 euros.

Jornada de bienvenida: jueves 11 de junio

El festival dará la bienvenida el jueves 11 de junio con La Paloma. El trío madrileño acercará a los espectadores su particular sonido guitarrero, que acompañan letras generacionales y directas, en un estilo que mezcla indie-pop y el rock más directo. El Nido, por su parte, recala en el Palencia Sonora los temas de su último LP, ‘La constancia’, una visión absolutamente única de la música tradicional desde ojos y oídos modernos, pero manteniendo su esencia vitalista, conmovedora y cada vez más atrevida. Compositora, letrista, productora y DJ multiinstrumentista, la murciana Hoonine, nombre artístico de Carmen Alarcón, será otra de las artistas en la jornada inaugural del festival.

Carolina Durante, Sanguijuelas del Guadiana, Xoel López, actuaciones estelares del viernes

Ya el viernes, será el turno de algunas de las bandas más esperadas por el público. Es el caso de Carolina Durante, que llega a Palencia tras el lanzamiento de Elige tu propia aventura, un álbum que ha consolidado su discurso y sonido. Guitarras agudas, letras que son gritos y un imaginario reconocible han convertido al cuarteto madrileño en una referencia imprescindible del indie rock español contemporáneo. También de Sanguijuelas del Guadiana, una de las grandes revelaciones del panorama musical del último año. Con su primer disco, ‘Revolá’, los tres integrantes de este grupo nacido en la Siberia Extremeña apuestan por una mezcla explosiva en la que conviven tradición y vanguardia, raíces rurales e influencias internacionales.

La jornada del viernes acogerá, además, los directos de Xoel López, que presentará un repertorio que recorre distintas etapas de su trayectoria, combinando la introspección de sus composiciones con momentos de celebración compartida que conectan de forma directa con el público; Depresión Sonora, que presentará los temas de su nuevo álbum, ‘Los Perros no Entienden Internet (…Y Yo no Entiendo de Sentimientos)’; y Throes + The Shine, un trío angoleño-portugués que propone una explosiva mezcla de rock, electrónica y ritmos africanos. El público asistente podrá disfrutar además de las actuaciones de Repion, Las Petunias, Éxtasis, Fontán y Oslo Ovnies. En el capítulo de Djs y en el espacio La Isla, el festival contará con las sesiones a los platos de Yahaira y Brian de Calma.

Platos fuertes del sábado 13 de junio: Siloé, Ojete Calor y Sexy Zebras

El sábado 13 promete ser también una jornada muy especial. El Parque del Sotillo, recinto principal del festival, recibirá a la banda vallisoletana Siloé, uno de los grupos con mayor proyección de los últimos años dentro del pop-rock alternativo nacional. El proyecto liderado por Fito Robles ha sabido construir un lenguaje propio en el que conviven la raíz folk, el pulso electrónico y una épica emocional que se multiplica en directo. El punto irreverente y festivo vendrá de la mano Ojete Calor, reconocibles por su particular mezcla de humor absurdo, ironía y provocación consciente.

Sexy Zebras aportará su habitual descarga de adrenalina con un directo arrollador en el que confluirán rock, punk y actitud sin concesiones, reafirmando su condición de banda de escenario. Otras actuaciones estelares serán las de Veintiuno, Marlena o Los Estanques y El Canijo de Jerez, un proyecto que une la psicodelia setentera, el groove y el espíritu andaluz. A ellos, se suman los nombres de SobreZero, Calequi y Las Panteras, Juventude y la cantante y compositora vallisoletana Rocío Torío, ganadora del concurso de talentos UVa Sound Demo, además de los DJs Yung Prado, Say Yes DJ y Popi & Sito DJs, encargados de mantener la pista en movimiento.

Jornada de despedida: domingo 14

Ya el domingo, los aficionados a la música independiente podrán disfrutar de dos propuestas muy diferentes. Joe Crepúsculo, autor de la archicélebre Mi fábrica de baile y de otros temas que ya forman parte de la historia musical más reciente de nuestro país, llegará con los temas de su nuevo LP, ‘Museo de las desilusiones’, una colección de temas que desdibujan la frontera entre la melancolía y la electrónica. Finalmente, Rosalinda Galán, uno de los nombres que conforman el cartel del Benidorm Fest 2026, acercará a los palentinos una muestra de copla contemporánea “más eléctrica”.

Patrocinadores y colaboradores

Palencia Sonora cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Palencia y la Diputación Provincial. El festival cuenta, además, con el apoyo de la Universidad de Valladolid y el Centro Buendía, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), Volvo Cars Palausa, y la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, que ofrece experiencias cinco estrellas en torno al directo, así como con la colaboración de la Muestra de Cine Internacional de Palencia y Zenit Ingeniería.