Una empresa y seis vehículos, afectados por un incendio ocurrido en Palencia

Policía Local y Bomberos han intervenido esta madrugada en un incendio declarado en la calle Sevilla del polígono industrial de la ciudad, y que ha afectado a una empresa y seis vehículos.

La central recibió un aviso pasadas las 2:30 horas por parte del trabajador del servicio de grúa, que alertaba de que al menos tres vehículos se encontraban ardiendo en la calle en la que se sitúa el depósito municipal de vehículos.

Varias dotaciones de Policía Local y Bomberos acudieron al lugar de los hechos, presenciando que las llamas no sólo afectaban a vehículos estacionados en la vía pública, sino que también a las instalaciones de una empresa próxima.

Tras la extinción de las llamas, la Policía Local pudo identificar cinco de seis de los vehículos finalmente afectados por el incendio, así como a los titulares de ellos y de la empresa, informándoles de los derechos que les asisten.

Horas más tarde del inicio del incendio, responsables de la empresa alertaron de que las llamas se habían reavivado en una de las furgonetas calcinadas. Motivo por el cual, los Bomberos acudieron de nuevo para extinguir el fuego. Los primeros indicios apuntan a que las llamas podrían tener su origen en un fallo eléctrico en uno de los vehículos.