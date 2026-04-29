Palencia será referente el 7 de mayo en salud mental, investigación enfermera y prevención del suicidio

Más de 300 profesionales reunirá la IV Jornada de Investigación de (Invescol) que ahondará en el papel de la enfermería sobre la salud mental y los suicidios en la sociedad, organizada por el Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León, el Colegio de Enfermería de Palencia y la Fundación Index. Este evento formativo dirigido a enfermeras, enfermeros, investigadores y personal del ámbito sanitario hará hincapié en su papel en la salud mental, la investigación enfermera y la prevención delsuicidio, reuniendo a una veintena de ponentes de distintos puntos de Castilla y del resto de España. Como bienvenida a Invescol, el 6 de mayo se ha organizado un cinefórum con la proyección de la película “Turno de Guardia”, que aborda el trabajo de una enfermera en un hospital de Suiza y tras su proyección en el Teatro Ortega se realizará un debate entre los asistentes sobre el ejercicio profesional de la enfermería. La Jornada Invescol arrancará el 7 de mayo con la conferencia inaugural “Situación actual y retos de la salud mental en la población de Castilla y León”, impartida por el doctor Antonio Terán, especialista en Psiquiatría y Adicciones, en una sesión que servirá para contextualizar los desafíos asistenciales y sociales que afronta la región. “Con un enfoque dinámico”, ha señalado el presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, “queremos convertir a Palencia en el epicentro del conocimiento y el debate con la participación de expertos relevantes para profundizar en que el suicidio es un tema tabú que puede curarse”.

Anticipación y detección eficaz

Ruiz recuerda “como el suicidio ya es la primera causa de muerte externa, no natural en España por encima de los accidentes de tráfico y las hospitalizaciones por autolesiones se han cuadruplicado en las dos últimas décadas”. En este sentido “la enfermera especialista en Salud Mental es hoy un elemento básico en la detección precoz de aquellas alteraciones de conducta que puedan terminar en un posible suicidio. En una sociedad donde las conductas autolesivas se han disparado, la intervención de una enfermera especialista en Salud Mental resulta necesaria en el combate para la reducción de estos casos”, ha añadido el presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León. “La Jornada Invescol”, ha señalado Patricia Pérez, presidenta del Colegio de Enfermería de Palencia “es una apuesta por profundizar sobre la importancia en la implementación de evidencias científicas en la práctica clínica, hasta que no contemos como apoyo con una reestructuración del sistema sanitario en general que preste una atención más y mejor dirigida a los pacientes con un incremento de recursos, y que ponga una mayor cobertura para aquellos trastornos que, por diferentes circunstancias, han alcanzado niveles excepcionales de prevalencia.

Un panel de ponentes de prestigio

Tras conferencia inaugural, la primera mesa redonda abordará la relación entre salud mental e investigación enfermera, con experiencias innovadoras sobre conducta suicida, herramientas digitales a través de una aplicación móvil en rehabilitación psiquiátrica, intervenciones terapéuticas mediante la música en el trastorno mental grave y nuevos modelos asistenciales de proximidad. Participarán profesionales procedentes de Soria, Salamanca, Ávila y Zamora. La jornada continuará con una mesa específica sobre avances y nuevos hallazgos en la investigación del suicidio, donde se presentarán programas de prevención, intervenciones tras intentos autolíticos, experiencias multidisciplinares y análisis de la situación actual. Este bloque contará con especialistas vinculados al Hospital Provincial y al Complejo Asistencial de Ávila, así como grupos de investigación especializados. Durante la tarde se celebrarán talleres simultáneos orientados a la práctica investigadora y asistencial, entre ellos sesiones sobre grupos focales en investigación enfermera, uso de inteligencia artificial en investigación cualitativa, metodología fenomenológica y herramientas de abordaje frente al suicidio. Como cierre, la última mesa redonda pondrá el foco en el valor del testimonio personal bajo el título “Experiencia vivida como Evidencia: Voces que importan y hablarán en primera persona”, reuniendo a comunicadores, divulgadores y profesionales sanitarios para reflexionar sobre salud mental desde una perspectiva humana y social.