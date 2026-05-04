Palencia recibe la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación otorgada por el Ministerio

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha concedido a Palencia la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, un reconocimiento que incorpora a la capital palentina en la denominada Red Innpulso y que premia su apuesta por políticas locales innovadoras enfocadas en la mejora de la vida de los ciudadanos.

Palencia ha recibido así el distintivo en el tramo de municipios de entre 20.001 y 100.000 habitantes junto a Alboraya, en Valencia; Almassora, en Castellón; Chiclana de la Frontera, en Cádiz; Denia, en Alicante; Mogan, en Las Palmas; Mollet del Vallès, en Barcelona; Montilla, en Córdoba; Tres Cantos, en Madrid; y Vic, en Barcelona. Cabe recordar que Palencia formó parte de esta Red entre octubre de 2014 y octubre de 2018.

La candidatura elaborada por técnicos de la Agencia de Desarrollo Local ha puesto de manifiesto que Palencia es merecedora de incorporarse a esta Red al describirse como una ciudad abierta al exterior, económicamente dinámica, con calidad de vida, del conocimiento e investigación, así como de innovación y promoción empresarial.

En este sentido, en la candidatura se describieron los proyectos de innovación llevados a cabo en la ciudad distinguiéndolos en tres bloques: Ciudadanía (destinados a la mejora de los servicios públicos y el medio ambiente), Empresa (promoción de la actividad económica y empresarial) y de Organización (dirigidos a la mejora de la organización interna). Entre ellos cabe destacar, por ejemplo, la Feria de Movilidad Sostenible MOVISOP, la receta deportiva, Observatorio One Health, la Muestra Gastronómica NATURPAL, la formación en tapas en miniatura o el Clúster Sociosanitario.

La Red Innpulso alcanza 128 ciudades

Ya en la categoría de ciudades de más de 100.000 habitantes, el Miciu ha otorgado la distinción a Alicante, Córdoba, Elche (Alicante) y Torrevieja (Alicante). Por su parte, la modalidad destinada a localidades de menos de 20.000 habitantes incluye a Alfaro, en La Rioja; Baltanás, en Palencia; Mengíbar, en Jaén; Onil, en Alicante; y Picanya, en Valencia. Con estas incorporaciones, la red amplía su alcance territorial y suma municipios de distinto tamaño y perfil administrativo.

En total, son ya 128 municipios los que conforman la ‘Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación’ o ‘Red Innpulso’ que funciona como un espacio de encuentro para administraciones locales con el objetivo de impulsar y reconocer la innovación en el ámbito municipal. También promueve la colaboración entre ayuntamientos y busca mejorar el potencial innovador de las ciudades que forman parte de la red.

Entre los instrumentos vinculados a esta red figuran la Compra Pública de Innovación, el acceso a programas de formación, la promoción internacional en eventos relacionados con la I+D+i, el desarrollo de laboratorios urbanos y la posibilidad de acceder a recursos financieros destinados a proyectos de desarrollo urbano.