Palencia se prepara para vivir unas Fiestas de San Antolín sin dejar de mirar a sus raíces

Palencia ya cuenta las horas para volver a vivir sus fiestas patronales en honor a San Antolín. La capital se prepara para siete días, del 27 de agosto al 2 de septiembre, en los que la música y las actividades para todos los gustos y edades volverán a llenar sus calles de color y de alegría. Todo ello con un especial acento en nuestras tradiciones. Desde las Ferias del Libro y de Artesanía hasta los artistas de calle, las actuaciones musicales o el A Concejo, nos traerán así hasta la ciudad su talento, entremezclándose con nuestras raíces en un mestizaje cultural en el que “creemos firmemente y por el que vamos a seguir apostando”.

Así lo ha manifestado el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, quien quiso estar acompañado en la presentación oficial del programa de fiestas por la folclorista y directora de baile del Grupo de Danzas ‘Jorge Manrique’ de Palencia, Esther Miguel, como “alma” de los Festivales Nacional e Internacional de Folclore A Concejo, que se llevarán a cabo los días 29 y 31 de agosto y 1 de septiembre.

De esta forma, arrancarán el sábado 29 de agosto a partir de las 11:00 horas en la Plaza Mayor, con la inauguración del Mercado Tradicional de Indumentaria e Instrumentos donde once artesanos procedentes de Palencia, Burgos, León, Zamora, Valladolid y Cantabria ofrecerán al público la oportunidad de poder adquirir indumentaria tradicional, pañería, panderetas, juguetes de madera o estampaciones. Más concretamente, los participantes son ‘De sayas y manteos’ (Burgos); Santiago Hernando. Pañero (Pradoluengo-Burgos); Prieto Olite Joyeros (León); Pindongas (Palencia);

Estampaciones Mila Dolz (Palencia); Asociación Cultural Etnográfica Romero (Zamora); Son de los Valles (Benavente-Zamora); Panderetas Toño Clavel (Cevico de la Torre. Palencia); Panderetas La Duela (Cantabria); David Núñez. Talla Pastoril, instrumentos y juguetes de madera (Valladolid) y J.E. Percusión (Valladolid).

Media hora más tarde, los grupos de danzas Aires Palentinos, Barrio Ave María, Asociación Cultural Folclórica El Cristo, Jorge Manrique, Agrupación Folclórica Reino de Castilla y Agrupación Folclórica ‘El Zascandil’, participarán en la Plaza Mayor en la iniciativa ‘La Plaza Baila’. Por la tarde, a partir de las 20:30 horas también en la Plaza Mayor, llegará el plato fuerte con la celebración del Festival Nacional A Concejo que contará con la participación de la Asociación Cultural Xacarandaina de A Coruña, la Escola de Música I Danses de Mallorca y el grupo palentino Jorge Manrique. Ya el domingo, 30 de agosto, a las 13:00 horas, se llevará a cabo el pasacalles-baile vermú por la calle Mayor desde la escultura de la Mujer Palentina hasta el Colegio de Villandrando.

Por su parte, el A Concejo Internacional que se desarrollará los días 31 y 1 de septiembre contará con la participación del Ballet Folklórico Weliwen de Chile; Citta Di Agrigento de Italia y Folk Dance Group Mali Gorzowiacy de Polonia. Unos grupos que actuarán el lunes 31 acompañados por el Grupo palentino de Danzas Jorge Manrique y el 1 por la Asociación Etnográfica Don Sancho de Zamora, ambos a las 20:30 horas en la Plaza Mayor, además del lunes a las 13 horas en los barrios del Cristo, San Pablo y San Antonio.

Concretamente, el programa arrancará el próximo miércoles 26, con la inauguración de Arte en la Naturaleza ExpoAire en la Huerta de Guadián con la participación de 44 artistas. Aunque el chupinazo oficial no tendrá lugar hasta el viernes 28 agosto, a las 20:30 h en la Plaza Mayor, con el Pregón Popular a cargo de las chicas del Club Deportivo Palencia Femenino tras alcanzar su ascenso a la Tercera RFEF. Un día antes, el Pregón Literario correrá a carga de la poeta palentina AJO, inventora del término micropoetisa y figura del underground madrileño, agitadora cultural y postpunk, en el Teatro Principal el 27 de agosto. Por su parte, los niños y niñas de las Peñas de Palencia serán los protagonistas del Pregón Infantil el sábado 29, a partir de las 12 h en la Plaza Mayor, ya que ocupan buena parte de las filas peñistas. Aprendiendo a amar desde la infancia nuestras tradiciones será posible que permanezcan en el tiempo y que podamos dejarlas como legado a generaciones futuras.

LA MEJOR MÚSICA. Si hablamos de conciertos, la programación musical de estos sanantolines se articula en torno a dos grandes escenarios: en el parque del Salón con las actuaciones de Los 40 Sessions (27 de agosto); Barry B (28 de agosto); Leire Martínez (29 de agosto); Crystal Fighters (30 de agosto); Celtas Cortos (31 de agosto); Rosario Flores (1 de septiembre) y Luz Casal (2 de septiembre). Y en la plaza Mayor a través del Escenario Recoletas Salud con las actuaciones de la compañía de Danza Española y Flamenco y su espectáculo ‘Española Fugat’ (27 de agosto); Gonzalo Hermida (28 de agosto); el Festival Nacional de Folclore A Concejo (29 de agosto); María José Llergo (30

de agosto); Festival Internacional de Folclore A Concejo (31 de agosto y 1 de septiembre) y Tanxugueiras (2 de septiembre).

A ello se suman otros escenarios, como la plaza de la Inmaculada, que acogerá el ciclo ‘Palencia en Negro’ con las actuaciones de ‘Principales Of Joy’, ‘Quinn Deveaux’ y ‘Doctor Velvet’ los días 28, 29 y 30 de agosto, así como del concierto de Tamara con la Banda Municipal (31 de agosto); la plaza de San Pablo, con los palentinos ‘Kheis y Rubin’ (26 de agosto) y Charlotte Blues y Mortero (27 de agosto); las Huertas del Obispo con el Festival Heavy (28 de agosto); los Palencia DJs (1 de septiembre) o la Megasesion Megastar (2 de septiembre). Por su parte, la Plaza de San Miguel acogerá los Sarao Vermús los días 29 de agosto y 2 de septiembre con las actuaciones de ‘Los Invaders’ y de ‘Pedrá’ (Tributo a Extremoduro). Tampoco faltará el ciclo ‘Va de Verbena’ con las orquestas ‘Grupo Versus’ (30 de agosto en la Plaza San José a las 14:00 horas); ‘La Resistencia’ (31 de agosto a las 19:00 horas en el Parque de la Carcavilla); ‘Artistas del Gremio’ a las 13:30 h en Calle Don Sancho, La Cestilla y Plaza Mayor el día 2 y ‘Grupo Cañón’ en el Recinto Ferial el 1 de septiembre a partir de las 23:15 horas.

CITAS TRADICIONALES. La ciudad acogerá además varias citas ya tradicionales y muy consolidadas como las ferias del Libro y de Artesanía del 28 de agosto al 6 de septiembre en el Paseo del Salón; el Mercado de Época del 27 al 30 de agosto en el Parque Isla dos Aguas; la Muestra de Artistas de Calle (MAC 2026) que este año celebra su 20 Aniversario con representaciones de diez compañías de seis comunidades autónomas por varios barrios de la ciudad; la Feria de Día, donde 10 establecimientos hosteleros ofrecerán, del 27 de agosto al 5 de septiembre, la tapa más bebida al precio de 4 euros en las ubicaciones habituales del Paseo del Salón y la Plaza Pío XII; la Muestra Arte en la Naturaleza ExpoAire, del 26 al 30 de agosto, con la participación de 44 artistas en la Huerta de Guadián; los pasacalles de Gigantes y Cabezudos, las atracciones del recinto ferial, la Carrera Holi el 31 de agosto en el parque del Sotillo este año con la novedad de ser gratuita, la concentración de coches clásicos, las actividades de las peñas, las rutas teatralizadas con ‘Brígida del cerro: la druida que quería borrar las fiestas’; la XIX Travesía Río Carrión (29 de agosto), el 52 Ascenso y Descenso del Carrión (30 de agosto), los torneos de ajedrez, balonmano, fútbol o frisbee; los concursos ‘Con Forma de P’ y de ‘Música Callejera’ o la Carrera Solidaria de Patitos de Goma.

El Ayuntamiento de Palencia ha editado 35.000 ejemplares en papel del programa de las fiestas de San Antolín que se repartirán desde hoy mediante buzoneo a domicilio. Los mismos, llevarán en su portada el cartel ganador “Palencia esculpido en fiestas”, dotado con 1.000 euros. Para este cartel, su autora Carolina Fernández ha querido rendir homenaje a Palencia a través de algunas de sus esculturas más representativas y elementos patrimoniales como la Aguadora, la Estatua a la Mujer Palentina, la Aguadora o la escultura de Los Abuelos, con una composición de estilo acuarelado en el que el morado y el dorado simbolizan la identidad y el espíritu festivo de San Antolín. La cinta dorada, inspirada en la Banda de la Mujer Palentina, es además un pequeño homenaje a todas aquellas mujeres que han representado y representan a nuestra ciudad.